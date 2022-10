Su Rai 1 proseguono gli appuntamenti con Il Paradiso delle signore. Novità interessanti sono previste negli appuntamenti che andranno in onda dal 31 ottobre al 4 novembre. Anna Imbriani farà ritorno a Milano e confesserà a Salvatore la verità su Quinto. L'uomo non è deceduto come tutti credevano, per questo gli rivelerà di averlo aiutato in quanto imprigionato in Sud America. Il ritorno di Quinto metterà Salvo a dura prova. Vittorio e Matilde, intanto, sembreranno avvicinarsi sempre di più. Frigerio penserà di lanciare al magazzino una linea di prodotti di lingerie.

Spoiler Il Paradiso dal 31 ottobre al 4 novembre: Umberto ricatta Adelaide

Flora continuerà a subire le angherie della Contessa e ne parlerà con Umberto. Quest'ultimo deciderà di intervenire per porre fine una volta per tutte alle sofferenze della sua amata. Il Commendatore penserà di prendersela con Marco, mettendo in dubbio la legalità con cui il ragazzo è riuscito a entrare in possesso di alcuni documenti sul Vajont. In questo modo andrà anche a ricattare la zia di Marco. Proprio la Contessa non vorrà dire a Frigerio del ricatto subito, ma con il passare del tempo questo diventerà impossibile e Adelaide così le rivelerà. Ezio confesserà a Gloria di essere andato a vivere in una pensione.

Vittorio e Matilde decideranno di organizzare una serata a tema ispirata al film Il Gattopardo.

Le veneri prenderanno lezioni di danza e anche Conti si vorrà unire ai balli, invitando Matilde. Quest'ultima, però, rifiuterà di danzare con il direttore. Anna cercherà in tutti i modi di rassicurare Salvo, ma lui sarà sempre più preoccupato dal ritorno di Quinto, il primo marito della donna.

Trame Il Paradiso, puntate al 4 novembre: Armando chiede spiegazioni a Vito

Matilde verrà coinvolta nel ricatto di Umberto, motivo per cui deciderà di andare di andare via da Milano senza avvisare nessuno. Vittorio origlierà una discussione tra Adelaide e Umberto. Sospettoso, chiederà spiegazioni a Matilde che, dopo le prime titubanze, confesserà.

Vittorio cercherà di salvare Marco e si recherà a Villa Guarnieri per parlare con Umberto. Il direttore farà pubblicare l'articolo scritto da Marco all'interno del giornale del Paradiso. Umberto si scontrerà con Vittorio e dovrà cambiare la sua strategia.

Salvo assisterà all'incontro tra Anna e Quinto. Quando vedrà i due insieme, Amato prenderà una decisione inaspettata. Armando chiederà a Vito perché nel suo portafoglio c'è una foto di Maria. Lamantia confesserà di esserne innamorato, e svelerà al magazziniere dove e quando è nato.