Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre, Armando e Marcello scopriranno che la madre di Anna non ha alcuna malattia, quindi Imbriani ha raccontato tante menzogne. Inoltre i Foppa proporranno a Maria di andare a lavorare in Costa Azzurra, mentre Veronica sarà aggredita verbalmente per strada da alcune donne.

Adelaide elogia le qualità di Maria

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 24 ottobre, Ezio e Veronica confideranno nell'intervento di Adelaide per poter annullare il matrimonio con Gloria.

Intanto Conti presenterà allo staff della sartoria Vito Lamantia, il nuovo contabile. La Sacra Rota, intanto, non invaliderà il matrimonio di Ezio e Gloria.

Nell'episodio di martedì 25 ottobre, Flora non mancherà di manifestare la sua frustrazione, visto che Maria sta ricevendo numerosi elogi per l'abito disegnato alla baronessina Foppa. Nel frattempo Gemma e Stefania prepareranno una sorpresa per risollevare il morale di Ezio e Veronica. Adelaide invece, nel corso della festa al Circolo, esalterà le doti di Puglisi e offenderà ripetutamente Flora.

Marcello scopre che Anna ha raccontato solo bugie

Secondo le anticipazioni di mercoledì 26 ottobre, la giovane Ravasi esternerà a Umberto tutta la sua delusione per l'atteggiamento tenuto da Adelaide nei suoi confronti.

La ragazza ha paura che Maria possa prendere il suo posto e a tal fine il commendatore parlerà con la baronessa Foppa, invitandola a dare un lavoro a Puglisi nella sua azienda. Intanto Armando riferirà a Marcello che ha visto Caterina, la madre di Anna, la quale in realtà dovrebbe essere in America.

Nella puntata di giovedì 27 ottobre, con il contributo di Armando, Barbieri si recherà nel paese di Anna e una volta giunto sul posto apprenderà che Imbriani ha raccontato solo menzogne.

Armando e Marcello opteranno per non dire nulla a Salvo. Nel frattempo la famiglia Foppa proporrà un impiego a Maria. Gloria, invece, chiederà alle Veneri di far sì che Gemma non possa essere disturbata dai giornalisti. Il peggio però succederà a Veronica, la quale verrà aggredita verbalmente da alcune persone per strada.

Don Saverio consiglia ai Colombo di vivere separati

In base agli spoiler di venerdì 28 ottobre, Marcello e Armando avranno dei rimorsi per non aver detto a Salvo che in realtà la madre di Anna sta benissimo. Intanto Maria rifletterà se andare o meno a lavorare in Costa Azzurra per conto dei Foppa. Ezio apprenderà in maniera casuale da Gloria che Veronica è stata insultata per strada, mentre Don Saverio esorterà i Colombo a vivere separati. Infine arriverà il confronto tra Anna e Salvo, nel corso del quale la donna gli confesserà una difficile verità.