I fan di Uomini & Donne attendevano trepidanti le anticipazioni della registrazione di sabato 8 ottobre. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha aggiornato su quello che è successo in studio dopo che in rete ha cominciato a circolare la segnalazione sulla cena che Riccardo e Roberta hanno fatto la sera prima. Curiosità soprattutto per le reazioni di Ida e Alessandro all'uscita tra i rispettivi ex, immortalata da alcuni passanti al termine delle riprese di venerdì pomeriggio.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Le puntate di U&D che si stanno registrando in questo weekend di ottobre, sono ricche di colpi di scena.

Venerdì 7 ottobre, ad esempio, chi ha assistito alle riprese ha raccontato che Ida e Alessandro si sono nuovamente riavvicinati dopo lo stop della scorsa settimana.

Le anticipazioni di ieri, inoltre, hanno precisato che la dama e il cavaliere si sono sentiti e visti e che il loro ritorno di fiamma procede a gonfie vele.

Ad assistere a questo "idillio" da vicino, sono stati gli ex di entrambi: Roberta ha commentato duramente il "voltafaccia" di Vicinanza (che solo una decina di giorni fa si diceva interessato solo a lei) e ha discusso parecchio con Platano, mentre Riccardo è rimasto in disparte per tutto il tempo.

La segnalazione sui protagonisti di U&D

Il silenzio di Riccardo, però, secondo alcuni fan potrebbe essere giustificato dalla mossa che ha messo in atto poche ore dopo la fine della registrazione di U&D del 7 ottobre.

Come riportano i siti di Gossip da questa mattina, il cavaliere del Trono Over è stato fotografato mentre cenava insieme a Roberta in un locale di Roma.

I due ex, dunque, si sono ritrovati faccia a faccia oltre un anno dopo la fine della loro relazione e, stando all'immagine che sta facendo il giro della rete, pare si siano trovati anche molto bene.

Gli spettatori del dating-show, però, sospettano che questo riavvicinamento possa essere un dispetto di Guarnieri e Di Padua ai rispettivi ex, che - a loro volta - si sono dati un'altra possibilità proprio in questo periodo.

Il blogger Pugnaloni fa sapere che l'8 ottobre è accaduto di tutto in studio tra questi quattro protagonisti della versione senior: Ida non ha reagito bene alla notizia che Riccardo è uscito con Roberta, ma anche Alessandro ha avuto da ridire sulla ritrovata "coppia".

Le discussioni, dunque, sono state al centro delle riprese di questo sabato, un giornata che il cast del programma di Canale 5 dimenticherà difficilmente.

Colpo di scena tra i senior di U&D

Le puntate di U&D che sono state registrate il 7 e l'8 ottobre, dunque, sono state monopolizzate dal "quartetto" formato da Ida, Riccardo, Roberta e Alessandro. Le dame e i cavalieri, infatti, da anni intrecciano i loro percorsi sentimentali: Guarnieri, ad esempio, è stato legato prima a Platano e poi a Di Padua, ma entrambe le storie d'amore sono finite male.

Se la parrucchiera ha cercato più volte un ritorno di fiamma col tarantino, la collega di parterre è sempre rimasta sulle proprie posizioni, confermando di aver sofferto tanto per la rottura con l'uomo del quale era perdutamente innamorata.

Oggi, dunque, i destini di questi personaggi del cast si sono incrociati un'altra volta: Ida sta rifrequentando Alessandro, mentre Riccardo e Roberta hanno trascorso una piacevole serata al ristorante, si sono baciati ma non intendono andare avanti.

Tra la romana e Ida c'è stato un vivace scambio di battute, tant'è che si sono parlate faccia a faccia.

Nella registrazione di oggi, dovrebbe esserci stato spazio anche per le esterne che le troniste Lavinia e Federica hanno fatto in settimana con i loro corteggiatori: ieri si è parlato del primo bacio di Federico Dainese e dell'uscita di scena di una spasimante di Nicotera.