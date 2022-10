Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore. Al centro dell'attenzione ci saranno sempre le vicende che riguardano Ezio e Veronica, e il loro tentativo di far ottenere a Colombo il divorzio da Gloria. Purtroppo per i due il loro cammino verso il matrimonio sembrerà essere pieno di ostacoli. Zanatta e Colombo penseranno che la Contessa possa dar loro una mano nel raggiungimento del loro obiettivo. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 24 ottobre rivelano che anche Stefania mentirà a Marco.

Trama Il Paradiso delle signore del 24 ottobre: Vittorio estasiato dai bozzetti di Maria

Il sogno più grande di Veronica, come i telespettatori avranno ben capito, è quello di convolare a nozze con Ezio. Il ritorno in libertà di Gloria ha iniziato a rendere ancora più insicura Veronica, timorosa di non riuscire ad arrivare al matrimonio con il suo amato. Ezio, per vedere felice Zanatta, farebbe di tutto ed è per questo motivo che deciderà di rivolgersi ad Adelaide. La Contessa, infatti, è una donna dalle grandi conoscenze, che potrebbe aiutarli a ottenere l'annullamento del matrimonio tra Ezio e Gloria dalla Sacra Rota. Il nuovo arrivato, Vito Lamantia, inizierà a far parte ufficialmente della grande famiglia del Paradiso delle signore.

Vito verrà infatti presentato allo staff come il nuovo contabile.

La competizione tra Flora e Maria sembrerà essere sempre più accentuata. Ravasi non ha mai preso realmente in considerazione i bozzetti di Maria, trovando sempre da ridire. Al contrario i disegni di Maria hanno da subito colpito sia Matilde che Adelaide. Flora ha iniziato a temere di avere una rivale e sarà proprio per causa di Vittorio che questa paura inizierà ancora ad accentuarsi.

Il direttore, infatti, non gradirà i bozzetti presentati da Ravasi, ma al contrario resterà piacevolmente colpito dai disegni di Maria.

Spoiler Il Paradiso delle signore puntata del 24 ottobre: Federico manda un messaggio a Stefania

Le anticipazioni della puntata del 24 ottobre de Il Paradiso delle signore rivelano che Stefania ometterà di dire a Marco che Federico le ha mandato un messaggio.

Intanto Salvo inizierà a essere preoccupato per la sua amata Anna. Amato, infatti, verrà messo al corrente che Imbriani non ha mai ricevuto il mazzo di fiori che lui le ha mandato negli Stati Uniti. Intanto la Sacra Rota emetterà il suo verdetto nei confronti delle nozze tra Gloria ed Ezio. Purtroppo per Veronica il matrimonio di Colombo non verrà annullato, dunque quest'ultimo e Moreau rimarranno ancora marito e moglie. Zanatta vedrà infranto il suo sogno di convolare a nozze con il padre di Stefania.