Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 3, da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena. In particolare, Jimmy sarà molto triste per il litigio tra sua madre e sua zia e avrà una reazione inaspettata. Infatti, il bambino deciderà di non rivolgere più la parola a sua madre.

Nel frattempo, Roberto non si darà pace per la scomparsa di Marina, ma poi inizierà a pensare che la donna sia scomparsa spontaneamente, visto e considerato che non ha lasciato nessuna traccia.

Poco dopo, Nunzio tornerà a casa dopo essere stato da Chiara al centro di disintossicazione. Il ragazzo sarà distrutto per questa situazione che la sua ragazza deve affrontare e cercherà conforto in Rossella. Riccardo però sarà molto infastidito dalla vicinanza della sua compagna con Nunzio.

Jimmy non rivolgerà più la parola a sua madre

Nel frattempo continueranno ad emergere nuovi aspetti folli della personalità di Fabrizio.

Quest'ultimo apparirà sempre più pericoloso agli occhi delle persone.

Nunzio cercherà conforto in Rossella

Successivamente, Niko deciderà di organizzare con Alberto una strategia difensiva per abbassare le grandi pretese di Micaela.

Intanto, il mistero della cameriera Lia tornerà a galla. Da un lato ci saranno i bambini di palazzo Palladini che continueranno ad indagare sul fantasma, grazie ai lavori nel seminterrato.

Dall'altro lato invece, Mastro Peppe e Alberto scopriranno che esiste veramente un vano segreto in cui qualcuno, in passato, si è nascosto.

