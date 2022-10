Continuano a sorprendere le nuove puntate de Il Paradiso delle signore. Durante la puntata che andrà in onda lunedì 17 ottobre, Clara dovrà fare i conti con nuovi problemi. La ragazza, fino ad oggi, non ha avuto vita semplice a Milano e specialmente in atelier. La Boscolo ha avuto diversi screzi con Irene, che è riuscita addirittura a farla licenziare. Solo l'intervento dello zio ha salvato la ragazza dal ritorno in paese. Don Saverio, parlando con Conti è riuscito a far riassumere la nipote. Al momento però, i rapporti tra Irene e Clara continueranno a non essere dei migliori.

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntata 17 ottobre: Alfredo aiuta Clara

Don Saverio è stato costretto a cacciare dalla canonica la nipote, per via dei disaccordi di quest'ultima con Elide, la perpetua della chiesa. La Boscolo ha un carattere molto irrequieto, non sente il desiderio di trovare marito e non si sente a suo agio con il trucco, al contrario delle sue colleghe Veneri. Non avendo un posto dove poter alloggiare, la ragazza rischierà di far ritorno al suo paese. Per evitare che lo zio la rispedisca a casa, Clara inventerà una bugia bella e buona. La Venere racconterà a Don Saverio che le ragazze gli hanno aperto la porta di casa loro e che dunque avrà trovato una sistemazione.

In realtà però, la ragazza organizzerà un riparo di fortuna all'interno del magazzino, visti i suoi pessimi rapporti con Irene.

Ad appoggiarla in questa sua menzogna, ci sarà Alfredo Perico. Ovviamente, questa sua abitazione improvvisata non potrà essere una sistemazione per un lungo tempo.

Trame Il Paradiso delle signore, episodio 17/10: Ezio chiede aiuto alla Contessa

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, ci rivelano anche che un nuovo personaggio farà il suo arrivo a Milano.

Si tratta di Vito Lamantia, attratto da un'offerta di lavoro come contabile proprio all'interno del Paradiso. Intanto, la direzione dell'atelier penserà ad allargare il suo bacino di lettori, creando una rubrica di posta. Purtroppo per Colombo e Veronica, ottenere l'annullamento del matrimonio tra Ezio e Gloria non sarà per nulla facile.

Veronica Zanatta non vedrà l'ora di sposare il papà di Stefania, ma i suoi intenti sembrano pieni di ostacoli e la donna sarà parecchio sofferente per questo. Ezio, che vorrà a tutti i costi far felice Veronica, cercherà in tutti i modi di capire come poter ottenere l'annullamento delle nozze dalla Sacra Rota. Per raggiungere il suo obiettivo, il papà di Stefania deciderà di chiedere aiuto ad Adelaide. La Contessa, con tutte le sue conoscenze potrebbe essere di ottimo aiuto agli occhi di Colombo.