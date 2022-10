Biagio D’Anelli, originario di San Giovanni Rotondo, è un opinionista, famoso per i suoi scoop esclusivi e per aver partecipato al Grande Fratello 11 e al Grande Fratello Vip 6. In questa intervista esclusiva, Biagio parla dei suoi inizi nel mondo della tv e lancia uno scoop su Wilma Goich.

L’intervista

Ciao Biagio, parlaci di te, quali sono i tuoi hobby e le tue passioni?

La mia passione è collezionare gamea (memorabilia degli anni Ottanta e Novanta) e ammetto di essere un nerd mancato. Amo leggere e analizzare la vita dei miti del cinema, ma mi interessa soprattutto capire cosa li ha spinti a perseverare per arrivare al successo.

Come è iniziato il tuo percorso nel mondo della televisione?

Il mio percorso è iniziato molto prima del Grande Fratello 11. Ho lavorato nel corpo di ballo di Rai Scorie, condotto da Nicola Savino, poi ho lavorato sempre in Rai nel programma Ciak si canta condotto da Pupo. Successivamente, essendo a Roma, c’erano i provini per il GF, e un po' per gioco e per curiosità sono andato a fare il provino.

L’anno scorso hai fatto parte del cast del GF VIP, come reputi sia stato il tuo percorso all’interno della casa? C’è qualcosa che non rifaresti?

Rifarei tutto ciò che ho fatto, perché faccio sempre quello che sento e mi passa per la testa, senza rimpianti. Sono stato me stesso purtroppo, e ti dico purtroppo perché affronto sempre tutto in prima persona ascoltando e discutendo.

Del cast di quest’anno chi ti convince di più? Quali sono le tue sensazioni dopo un mese dall’inizio del programma?

Al momento la persona che mi piace di più è Nikita Pelizon perché, a differenza di altri che sono partiti a mille discutendo e mettendosi in mostra da subito, lei sta osservando con garbo i suoi coinquilini. Sapendo che è una tosta verrà fuori sbalordendo tutti, come ha fatto già a Pechino Express.

C’è un programma in particolare dove ti piacerebbe partecipare?

Un programma in cui mi piacerebbe partecipare ancora non c’è. Ti faccio capire: amando la vita e analizzando un po' alla Sherlock Holmes "i grandi", mi piacerebbe che ci fosse un programma che racconti la vita e i sacrifici che hanno fatto questi personaggi del cinema e della tv per arrivare al successo.

I giovani di oggi vogliono tutto e subito, non capendo che in questo mestiere oltre alla gavetta devi anche imparare a soffrire e sopratutto ad aspettare.

Sei molto noto per i tuoi scoop, ne hai uno da darci in esclusiva?

Vi regalo questa anticipazione: Wilma Goich, attuale concorrente del GF VIP, ha duettato in un brano canoro con il Papa (si, avete capito benissimo). Il santo Padre si è cimentato a livello canoro e a breve uscirà il singolo e verrà ascoltato a livello mondiale.

Quali sono i tuoi progetti e obiettivi futuri?

Io non ho progetti, il mio lavoro è quello di raccontare la verità e capire se una persona ama oppure finge per lavorare, oppure capire se le persone che millantano cose sono vere o lo fanno solo per apparire.

Diciamo che sono un Sherlock Holmes moderno.

L’intervista è finita qui, è stato un piacere intervistarti. Hai un saluto da fare ai tuoi fan e ai nostri lettori?

Piacere mio di aver interagito con voi e saluto la redazione di Blasting News perché è sempre sul pezzo. Complimenti ragazzi.