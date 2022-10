Max Felicitas, all’anagrafe Edoardo Barbares, è nato il 28 Gennaio 1992 a Codroipo. È noto per essere un attore di film per adulti, da molti considerato l’erede di Rocco Siffredi. Spesso ospite a La Zanzara e Le Iene dove rilascia sempre interviste turbolente, è molto seguito e popolare sui social. Imprenditore digitale già famosissimo, riesce a raggiungere milioni di visualizzazioni mensili: i suoi video sono sempre divertenti e lui ha all’attivo ben 40 milioni di visualizzazioni ogni settimana.

Piace tanto perché è spontaneo, non usa filtri e trucchi, usa un linguaggio semplice e comprensibile per tutti, piace a grandi e piccoli.

Tutto ciò è testimoniato dal numero dei suoi fan e dai suoi guadagni, cifre molto considerevoli.

In questa intervista rilasciata in esclusiva per Blasting news, Max Felicitas racconta il suo percorso e i suoi obiettivi futuri.

Ciao Max, parlaci di te, che tipo di persona sei? Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni?

“Sono un ragazzo normalissimo, a cui piace divertirsi senza bere e senza drogarsi. Le mie passioni sono la musica e fare l’amore!”.

Attualmente sei uno degli attori a luci rosse più famosi in circolazione, ma com’è iniziato il tuo percorso nel mondo dei film per adulti? Cosa ti ha spinto a fare questo mestiere?

“Mi hanno spinto i soldi a fare il mio lavoro. O meglio, l’idea dei soldi, perché poi nella concretezza del lavoro mi sono accorto che se ne guadagnavano davvero pochi e se volevo fare il salto dovevo mettermi in proprio”.

In estate alcuni rumor ti davano come concorrente del Grande Fratello Vip, era un rumor vero o una fake news? C’è un programma in particolare al quale ti piacerebbe partecipare?

“Un reality show mi ammazzerebbe, sono una persona super creativa che deve creare sempre cose nuove. Stare chiuso in una casa come quella del Grande Fratello o sperduto su un’isola come quella dell’Isola dei famosi, sarebbe la distruzione del mio spirito.

Come programmi non ne ho uno in particolare che preferisco, a me piace parlare e partecipare a dibattiti costruttivi dicendo la mia. Chiunque mi chiami per fare qualcosa del genere è sicuramente ben accetto”.

Quanto tempo della tua giornata occupa l’uso dei social media?

“Io con i social ci lavoro tra le sedici e le diciotto ore al giorno, sette giorni su sette, festivi inclusi.

Tutto quello che ho lo devo solo a me stesso, non devo ringraziare nessuno”.

Quali sono i tuoi progetti e obiettivi futuri?

“Fare impresa e aiutare le persone a trovare la propria strada. Mi rende felice creare dei percorsi di vita anche ad altre persone”.

L’intervista è finita qui e per me è stato un vero piacere conoscerti ed intervistarti. Hai un appello da fare ai tuoi fan e ai nostri lettori?

“Lasciate perdere alcol e droga, fate l’amore!”.