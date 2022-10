Interessanti novità caratterizzeranno le nuove puntate di Beautiful, in programma nel 2023 in Italia. Le trame della soap opera, made in Usa, rivelano che Deacon Sharpe chiederà la mano di Brooke, rimasta sola dopo l'addio di Ridge. Stephen Logan, invece, farà ritorno a Los Angeles per incontrare le figlie dopo tanto tempo.

Beautiful, anticipazioni: Deacon chiede la mano di Brooke, lei la rifiuta

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le attuali puntate trasmesse in America si soffermano sulle sorelle Logan, che vedranno il ritorno di un componente della loro famiglia.

Tutto inizierà quando Ridge (Thorsten Kaye) deciderà di raggiungere Taylor ad Aspen grazie ad un subdolo piano messo in azione da Thomas. Qui, lo stilista vivrà un ritorno di fiamma con la dottoressa Hayes, lasciando con il cuore spezzato Brooke (Katherine Kelly Lang).

A Los Angeles, invece, Donna ritroverà la serenità accanto a Eric dopo l'addio di Quinn (Rena Sofer). Dall'altra parte, Katie (Heather Tom) apparirà molto indecisa se accettare o meno la corte di Carter oppure concedere una seconda opportunità a Bill. Ed ecco, che l'avvocato troverà conforto tra le braccia della madre di Will dopo la partenza definitiva di Quinn. I due, infatti, si scambieranno addirittura un bacio appassionato.

Il capo della Spencer Pubblications, invece, resterà vicino a Brooke, disperata dopo la rottura con Ridge. Inoltre, Logan potrà contare anche su Liam (Scott Clifton) e Deacon. Proprio quest'ultimo deciderà di chiedere la mano alla madre di sua figlia. Purtroppo la proposta di nozze farà un buco nell'acqua, visto che la donna deciderà di rifiutarla.

Stephen Logan torna a Los Angeles, l'attore Patrick Duffy di nuovo sul set

Nelle puntate Usa di Beautiful, trasmesse nel 2023 sui teleschermi italiani, ci sarà un gradito ritorno in occasione della Festa di Ringraziamento. Difatti, ci sarà un Logan in più seduto intorno alla grande tavolata a casa Forrester, dove non mancheranno i colpi di scena.

I portali annunciano che Stephen Logan, il papà di Brooke, Katie e Donna ritornerà a Los Angeles dove sarà protagonista di alcuni momenti tesi in occasione delle puntate trasmesse il 23 e 28 novembre negli Usa. L'attore Patrick Duffy, meglio conosciuto per aver interpretato Bobby Ewing nel telefilm Dallas, è stato visto sul set per girare alcune scene dopo 11 anni dall'ultima volta. Per l'occasione, il signor Logan giungerà accompagnato dalla fidanzata interpretata dall'attrice Linda Purl, nonché sua partner nella vita reale. Un fidanzamento, che non sarà preso bene dalle sorelle Logan, tanto che il loro arrivo sarà ricevuto con estrema diffidenza dalle figlie.