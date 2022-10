Terra Amara è in pausa dalla scorso 19 settembre ma l'attenzione nei confronti della soap resta alta da parte del pubblico. Le prossime puntate della serie saranno dense di colpi di scena e di novità, tra new entry nel cast e nuovi intrighi. Infatti, non appena verranno trasmessi i nuovi episodi, al termine di 'Una Vita' prevista a fine novembre, i telespettatori faranno una sconvolgente scoperta che riguarda Demir Yaman. Finora, l'uomo si è sempre mostrato devoto a Zuleyha, a tratti ossessionato dalla moglie al punto da non temere di sporcarsi le mani pur di tenere la Altun legata a sé.

Ma ben presto, si scoprirà che Yaman ha intavolato una relazione clandestina che non mancherà di causargli diversi problemi.

La relazione clandestina tra Demir e Umit

A breve torneranno in onda le nuova puntate di Terra amara che purtroppo vedranno la scomparsa di Demir. L'uomo perderà la vita e prima che il suo corpo venga scoperto passerà molto tempo visto che l'assassino non esiterà a nasconderlo dentro un frigorifero. Ma ancor pima di questo avvenimento, Demir si renderà protagonista di un'interessante storyline. Il pubblico della soap turca, infatti, come svelano le anticipazioni, sarà portato a vedere Yaman sotto una luce diversa visto che si scoprirà che l'uomo ha una relazione extraconiugale con la bella ed affascinante Umit, un personaggio oggi ancora sconosciuto al pubblico italiano.

La relazione clandestina, però, non porterà a Demir solo momenti di spensieratezza e passione, visto che molti saranno i problemi a cui Yaman andrà incontro, fino a rischiare perfino la sua libertà. La trama si farà ancora più intricata quando alcuni dialoghi tra i due amanti lasceranno intendere che questa 'tresca' non è nata solo nell'ultimo periodo ma probabilmente Demir ha sempre tradito la dolce Zuleyha.

Da quanto tempo Demir tradisce sua moglie?

Sebbene abbia sempre lottato per avere vicina Zuleyha, tanto da scontrarsi più volte con il 'nemico' Yilmaz Akkaya fino a rischiare perfino la vita, Demir potrebbe avere sempre avuto un'altra donna nella sua vita. Per comprendere qualcosa in più sulla complicata vita sentimentale di Demir, che condurrà i telespettatori alla conoscenza anche di un altro misterioso personaggio corrispondente la nome di Sevda, bisognerà necessariamente attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.

La vita di Demir si complicherà sempre di più: Zuleyha scoprirà di essere tradita dal marito? Tutte le risposte arriveranno con la messa in onda delle nuove puntate, anche se per assistere ai fatti raccontati bisognerà attendere l'inizio del 2023.