Scoppia la polemica su Viola come il mare e Can Yaman. La serie televisiva del venerdì di Canale 5, ormai si avvia verso le battute finali di questa prima stagione che sta registrando dei buoni ascolti in prima serata.

Tuttavia, ad una settimana dalla messa in onda della sesta e ultima puntata, rimane a fioccare critiche sul divo turco e il livello di recitazione mostrato in questa fiction.

Le reazioni dei fan social non sono mancate e qualcuno sostiene che questa prima stagione di Viola come il mare sia stata "uno scempio".

Scoppia la polemica su Can Yaman per Viola come il mare

Nel dettaglio, in vista del gran finale di Viola come il mare previsto venerdì 4 novembre in prima serata su Canale 5, è tempo di bilanci per questa fiction che ha saputo intercettare il gradimento degli spettatori giovani e giovanissimi.

Eppure non sono mancate le accese critiche e le polemiche, rivolte in primis nei confronti di Can Yaman che con questa serie ha recitato per la prima volta in lingua italiana, senza ricorrere al doppiatore.

Una sfida che, se da un lato ha convinto un bel po' di fan italiani dell'attore, dall'altro lato ha scatenato polemiche, come quelle di chi sostiene che il ruolo di Francesco Demir in questa serie poteva essere affidato ad un altro attore.

'Uno scempio', i fan social sbottano su Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi

"Can Yaman ma quanto recita male? Peggiora sempre più. Mamma che scempio questa fiction", ha scritto un utente sui social commentando la puntata che stava andando in onda in prima serata su Canale 5.

"Non sono riuscita a seguirla perché gran parte dei dialoghi non si capiscono.

A parte la parte di Can e Francesca, secondo me dovrebbe studiare recitazione ma ormai la maggior parte delle fiction sono di livello," ha scritto un altro utente.

Al di là delle critiche e delle polemiche che sono volate su Viola come il mare e la prestazione di Can Yaman, la fiction è stata già confermata per una seconda stagione.

Mediaset conferma già Viola come il mare 2: Can e Francesca torneranno sul set

Alla luce dei buoni risultati d'ascolto registrati nel corso di queste settimane, con una media che ha superato la soglia dei 2,7 milioni di telespettatori a puntata e uno share del 16%, Mediaset ha scelto di mettere in cantiere un ciclo nuovo di episodi che vedrà protagonista Can e l'ex Miss Italia.

Tuttavia, i fan potrebbero avere un po' di pazienza, dato che la messa in onda della serie di questa seconda stagione non sarà immediata. Per vederla in onda bisognerà attendere la stagione televisiva del 2024, dato che le riprese sono state annunciate solo per i prossimi mesi del 2023.