Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 10 al 14 ottobre, rivelano che ci saranno importanti novità per quanto riguarda il personaggio di Viola. Quest'ultima infatti finirà per avvicinarsi sempre più pericolosamente all'affascinante professore di religione che le aveva proposto una collaborazione. Nel frattempo Eugenio, ignaro della nuova amicizia di sua moglie, sarà preoccupato solo per la sua incolumità e spingerà per assegnarle un uomo di scorta.

Occhi puntati anche su Manuela, la ragazza infatti inizierà a legarsi sempre più a Niko e al piccolo Jimmy, mettendo in allarme la sua gemella.

Nel frattempo Chiara deciderà di disintossicarsi dalla cocaina, la ragazza infatti accetterà i suggerimenti delle persone a lei più care e inizierà un percorso in un centro specializzato.

Un posto al sole, trame 10-14 ottobre: Viola e il professore di religione si avvicinano

Come previsto da molti fan della soap, tra Viola (Ilenia Lazzarin) e l'affascinante professore dagli occhi azzurri nascerà presto una simpatia. Nelle puntate precedenti, la new entry Gabriele Nespolino (Davide Dolores) aveva proposto alla figlia di Ornella un progetto che unisse le materie di lettere e quella di religione. Non è chiaro se nascerà questa collaborazione, ma c'è la conferma che tra i due si creerà una forte sintonia, che finirà per farli avvicinare.

Al momento non ci sono notizie ufficiali che rivelano con certezza che tra i due possa nascere qualcosa, ma è un'ipotesi da tenere fortemente in considerazione.

Un posto al sole anticipazioni dal 10 al 14 ottobre: Eugenio vuole una scorta per la moglie

Nel frattempo Eugenio (Paolo Romano) avrà altro a cui pensare. Il magistrato infatti, ossessionato dall'idea che possa accadere qualcosa a sua moglie, insisterà nuovamente per farle avere una scorta.

Tale proposta però non piacerà affatto alla donna e finirà per incrinare ancora di più i loro rapporti portandoli alla soglia della separazione.

Di fronte ai rifiuti della donna di possedere una scorta, Nicoterà si giocherà persino la carta Ornella (Marina Giulia Cavalli) a cui chiederà di intercedere con Viola per convincerla ad accettare.

Chiara si disintossica, Manuela riempie Niko di attenzione

Dopo aver soccorso Niko (Luca Turco), in seguito al suo malore, Manuela (Gina Amarante) inizierà ad occuparsi di lui e del piccolo Jimmy (Gennaro De Simone). La ragazza riempirà di attenzione i due suscitando scalpore in Serena (Miriam Candurro) e rabbia in Micaela, convinta che la sua gemella stia fraternizzando con il "nemico".

Chiara deciderà di superare la sua dipendenza dalla droga, stavolta però affidandosi ad un centro di recupero specializzato. Tale scelta però potrebbe portarla lontano da Napoli.