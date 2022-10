Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler dello sceneggiato statunitense, creato da William J. Bell e Lee Philips Bell, per gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 7 a sabato 12 novembre riportano che Sheila, dopo essersi presentata a casa Finn, fingerà di avere un malore. Ridge, intanto, ricorderà a Steffy che sarebbe meglio che tutti avessero una linea comune su come agire con Carter. Nel frattempo Quinn e Shauna parleranno della disfunzione erettile di Eric.

Steffy, invece, dirà a Brooke e Ridge che Sheila è stata nuovamente a casa sua e, successivamente, la giovane Forrester si recherà in clinica e chiederà di poter parlare da sola con la madre biologica di Finn. Ridge, infine, dirà a Walton di non aver digerito il perdono di Eric nei riguardi di Quinn, nel frattempo Steffy proverà in ogni modo a far aprire gli occhi al marito riguardo Sheila.

Sheila si presenterà d'improvviso a casa del figlio e fingerà di avere un malore

Le anticipazioni della soap opera americana, per le puntate dal 7 al 12 novembre, raccontano che Sheila si presenterà ancora una volta a casa di Finn e deciderà di architettare un diabolico piano per intenerire il figlio, ovvero fingerà di avere un malore.

Il medico, non sospettando affatto che si tratti di una pantomima, chiamerà subito l'ambulanza, così la madre verrà portata d'urgenza in clinica.

Ridge, poco dopo, ricorderà alla figlia che sarà di fondamentale importanza per tutti avere lo stesso metro di giudizio su Sheila, così Steffy rincuorerà in tal senso il genitore, confermandogli che la donna è uscita per sempre dalle loro vite.

Eric, successivamente, ascolterà Shauna e Quinn parlare della sua disfunzione erettile e interromperà la discussione. Fuller non perderà tempo nel scusarsi con Forrester senior, ribadendogli il grande amore che prova nei suoi confronti.

Finn chiamerà Sheila 'mamma' per la prima volta

Mentre i paramedici soccorreranno Sheila, ignari del fatto che sia una farsa, Finn chiamerà la donna per la prima volta "mamma".

Steffy, intanto, metterà al corrente Brooke e Ridge che la madre di Finn si è presentata nuovamente a casa loro. A chiacchierare di questa storia ci saranno anche Zende e Paris: se il ragazzo sarà dalla parte di Steffy, la sorella di Zoe prenderà le parti di Finn.

Zende, geloso della risposta, chiederà a Paris se per caso non si sia invaghita del dottore.

Mentre Sheila farà finta di riprendersi, Steffy arriverà in ospedale. Dapprima cercherà in ogni modo di far aprire gli occhi al fidanzato e poi chiederà di incontrare la diabolica donna.

Carter e Forrester chiederanno a Finn di schierarsi da una parte o dall'altra, nel frattempo Ridge rivelerà a Walton di non gradire che Eric abbia perdonato Fuller.

Il dottore sarà grato del fatto che la madre stia bene e, poco dopo, opererà una scelta in tal senso.

Quinn ed Eric, infine, si concederanno un ballo e la donna rassicurerà il partner che supereranno insieme anche quest'ennesima sfida.