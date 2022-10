Sembra quasi diventato un appuntamento fisso quello con una nuova intervista di Giorgio Manetti che, praticamente ogni settimana, finisce in copertina per le cose che dichiara sui protagonisti di Uomini e donne. In queste ore, ad esempio, il direttore Riccardo Signoretti ha postato su Instagram parte delle frecciatine che il toscano ha lanciato alla ex Gemma Galgani: oltre a criticarla per la sua lunga permanenza nel cast del dating-show, il "Gabbiano" ha punzecchiato la dama del Trono Over riempiendo di complimenti la sua "rivale" Tina Cipollari.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

I giornalisti sembrano molto interessati all'opinione di Giorgio Manetti: non passa settimana, infatti, che qualche rivista di Gossip non pubblichi una nuova intervista dell'ex cavaliere, che non fa più parte del cast di Uomini e Donne da oltre 5 anni.

Dalla mattina dell'11 ottobre, ad esempio, in rete hanno cominciato a circolare le ultime frecciatine che il toscano ha lanciato all'ex fidanzata Gemma, ancora una volta criticata per perché partecipa al programma di Maria De Filippi da 13 anni.

Secondo il "gabbiano", infatti, Galgani dovrebbe rassegnarsi all'idea che in tv non troverà mai la persona giusta, anche perché la sta inseguendo da oltre un decennio e non fa altro che incappare in delusioni amorose.

Il suggerimento all'ex 'regina' di Uomini e Donne

Quando gli è stato chiesto come mai Gemma non riesce a fidanzarsi davanti alle telecamere di Uomini e Donne, Giorgio ha esordito dicendo: "Lei ormai è una causa persa".

L'ex cavaliere del Trono Over, inoltre, ha scherzato sul fatto che, se continua così, Galgani rischia di festeggiare i suoi prossimo 80 se non addirittura 90 anni da single ma sempre all'interno degli studi Elios.

Facendo un discorso un po' più serio e meno pungente, Manetti ha suggerito alla dama del dating-show di smetterla di recitare la parte del personaggio e di mostrarsi per quella che è veramente, la persona della quale lui si è invaghito tanti anni fa.

Forse soltanto in questo modo la torinese potrebbe far innamorare uno dei tanti signori che scrivono alla redazione per conoscerla, gli stessi che dopo poche uscite e cena fanno dietrofront perché colpiti in negativo dal suo carattere a volte lamentoso ed esigente.

Le belle parole per l'opinionista di Uomini e Donne

Se per Gemma ha spesso parole "velenose", è per Tina Cipollari che Giorgio spende pensieri positivi e d'affetto.

Nell'intervista che è stata pubblicata l'11 ottobre, infatti, il toscano ha riempito di complimenti l'opinionista di Uomini e Donne ed ha azzardato facendole un invito a cena pubblico.

"Lei mi piace, è una bomba. Quando vuole io ci sono per una cena", ha fatto sapere Manetti nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Quello che nel dating-show si faceva chiamare il "gabbiano", poi, ha sottolineato che con la bionda vamp ha sempre avuto una bella amicizia, una complicità che è nata nel periodo in cui lui frequentava gli studi Elios.

"Lei è intelligente ed empatica. A telecamere spente è diversa dal personaggio che interpreta in tv, quello è il suo lavoro. La gente la giudica male, ma in realtà è di una simpatia disarmante", ha proseguito Giorgio nell'elogio alla collega di Gianni Sperti.

I due si sono frequentati amichevolmente anche dopo l'addio di lui alla trasmissione di Maria De Filippi, tant'è che si definisce un caro amico di Tina, uno dei pochi che ha avuto il privilegio di scoprire i lati più nascosti del suo carattere, come la pacatezza che davanti alle telecamere non traspare perché viene spesso attaccata.