L'ex cavaliere di Uomini e donne Giorgio Manetti, ha parlato a cuore aperto della sua amicizia con Tina Cipollari. Giorgio ha elogiato senza se e senza ma, l'opinionista. L'ha definita una donna straordinaria che gli piace tantissimo: 'Una vera bomba'. Non c'è dubbio che Manetti apprezzi particolarmente Tina e lo ha dimostrato proprio con queste dichiarazioni rilasciate a Nuovo TV.

Manetti su Tina: 'E' una donna straordinaria, mi piace tantissimo'

Giorgio Manetti non gravita più intorno a Uomini e donne da molti anni. Nonostante questo, resta uno dei cavalieri più amati del Trono Over.

In molti ricordano ancora la sua storia con Gemma Galgani, finita in malo modo. Nel programma, l'ex cavaliere ha avuto modo di conoscere Tina Cipollari, con la quale ha instaurato una bel rapporto di amicizia che dura tutt'ora. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Manetti ha espresso solo belle parole nei confronti dell'opinionista. L'ha elogiata e non poco. 'Lei è una donna straordinaria e mi piace tantissimo' ha dichiarato infatti l'ex di Gemma.

Giorgio Manetti invita a cena la sua amica Tina Cipollari

Sempre sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, Giorgio ha dichiarato di essere single. E' ancora alla ricerca della sua anima gemella. Detto questo, ha confessato che gli piacerebbe invitare la sua amica Tina a cena a Firenze.

L'ex cavaliere di U&D ha usato proprio le pagine di Nuovo Tv per fare l'invito all'opinionista: "Quando vuole io ci sono". Insomma, un invito vero e proprio. Giorgio ha già pensato pure al menù di questa cena. Una bella cena a base di carne, magari una bella bistecca alla fiorentina. Un menù che, secondo Giorgio, darebbe a Tina la giusta energia per affrontare i battibecchi a Uomini e donne.

L'ex di U&D Giorgio Manetti: 'Tina é una bomba'

In attesa di sapere se e quando Tina Cipollari e Gorgio Manetti si ritroveranno a cena insieme, l'ex cavaliere ha continuato a parlare dell'lpinionista, soffermandosi proprio sulla loro amicizia. A tal proposito, ha svelato: 'lei é una bomba e la nostra é una gran bella amicizia'.

Non solo, ha dichiarato che l'opinionista é una donna molto intelligente ed empatica. Ha voluto precisare inoltre, come Tina sia molto diversa da come appare in Tv. Fuori da Uomini e donne, la donna è di una simpatia disarmante ed anche molto pacata. Insomma, tutto il contrario di quello che si vede in Tv. D'altronde, come dice Giorgio, a Uomini e donne, Tina fa il suo lavoro e interpreta un personaggio. Fuori dagli studi è tutta un'altra cosa e lui si ritiene fortunato ad essere suo amico. Chissà cosa ne penserà la sua ex Gemma Galgani di tutte queste parole al miele che Giorgio ha riservato a Tina.