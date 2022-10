Anna continua ad essere assente durante le puntate de Il Paradiso delle Signore. Nessuno sa dove Imbriani si trovi di preciso. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 24 al 28 ottobre, rivelano che mamma di Irene farà ritorno a Milano. Salvatore sarà messo al corrente dai suoi più intimi amici, Armando e Marcello, che la donna che ama avrà raccontato delle menzogne. Sarà così che una volta tornata Anna, Amato la metterà alle strette per capire cosa sia realmente successo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 28/10: Salvo preoccupato per Anna

Salvatore inizierà a preoccuparsi per Anna, quando scoprirà che i fiori che gli aveva inviato non sono mai arrivati a destinazione. Dall'America non ci saranno notizie della donna e questo metterà sempre più in apprensione il figlio di Agnese. La situazione si complicherà quando Armando rientrato da una consegna, rivelerà a Marcello di aver visto Caterina, la mamma di Imbriani. Caterina dunque, non si troverà negli Stati Uniti così come la mamma di Irene aveva raccontato.

Marcello deciderà di indagare ulteriormente e servendosi della complicità di Armando, partirà per Reggiolo, il paese di Anna. Sarà proprio lì che l'aspirante imprenditore rivedrà Caterina, in ottima forma.

Rientrato a Milano, l'aspirante imprenditore si confiderà con Armando. I due però, decideranno di non rivelare nulla a Salvatore, in quanto poco tempo prima sarà annunciato il rientro di Anna in città.

Spoiler Il Paradiso, puntate ottobre: Armando e Marcello si sentono in colpa

I due amici di Salvo inizieranno però a sentirsi in colpa per non aver raccontato all'amico che la mamma della sua amata non è mai partita per l'America e che il suo stato di salute è buono.

Marcello e Armando decideranno così di confessare la verità ad Amaro su Caterina. Ovviamente, quando Imbriani farà ritorno, Salvo vorrà ricevere delle spiegazioni. Sarà così che, messa alle strette, Anna racconterà una scottante verità. Nel frattempo, in casa Colombo si vivranno momenti difficili. Sia Ezio che Veronica saranno sconfortati per la decisione della Sacra Rota di convalidare le nozze tra Gloria e Colombo.

Stefania e Gemma si prodigheranno per fare una sorpresa ai rispettivi genitori. Purtroppo, la Zanatta dovrà affrontare una pesante situazione, in quanto verrà aggredita da alcune donna per la sua convivenza con Ezio al di fuori del matrimonio. Gloria si raccomanderà con le Veneri di proteggere Gemma da eventuali giornalisti impiccioni che la prenderanno di mira. Don Saverio, saputo dell'aggressione alla Zanatta, consiglierà ad Ezio di andare ad abitare in una casa separata da Veronica, per placare la situazione.