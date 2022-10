Durante la settimana da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre, ci saranno importanti novità e colpi di scena nelle puntate di Un posto al sole.

A tal proposito, Jimmy e Bianca faranno indagini nel condominio ma, al momento, non è chiaro cosa cerchino i piccoli detective. Lia, invece, si interesserà a un'intercapedine trovata nel seminterrato di Alberto. La domestica di Roberto Ferri verrà a sapere dello spazio vuoto presente nella proprietà dell'avvocato, grazie a una conversazione privata fra Peppe e Palladini. A quel punto Longhi tenterà di intrufolarsi di notte nella proprietà dell'avvocato, ma verrà disturbata dall'arrivo di Diego Giordano.

Upas, anticipazioni al 21/10: Jimmy e Bianca fanno indagini a Palazzo Palladini

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda in televisione dal 17 al 21 ottobre, rivelano che Jimmy e Bianca inizieranno a fare delle indagini a Palazzo Palladini. I nipotini di Giulia e Renato si improvviseranno detective e cercheranno qualcosa nel condominio di Posillipo. Le indiscrezioni trapelate in rete, però, non forniscono dettagli in più in merito a cosa faranno i due bambini e, soprattutto, se tenteranno di fare luce, anche loro, sullo spazio vuoto trovato nel seminterrato di Alberto. I nipoti di Poggi, infatti, potrebbero essere curiosi riguardo all'intercapedine trovata da mastro Peppe, durante i lavori di ristrutturazione e iniziare a capire qualcosa in più su cosa possa essere accaduto in passato.

Un posto al sole, puntate al 21/10: Lia Longhi fa indagini nel seminterrato di Palazzo Palladini

Nel frattempo, non soltanto Jimmy e Bianca inizieranno indagini a Palazzo Palladini.

Anche Lia Longhi si improvviserà detective e cercherà qualcosa nella proprietà di Alberto. In particolar modo, la domestica di Roberto origlierà una conversazione fra Peppe e Alberto.

In quell'occasione, la collaboratrice di Ferri verrà a sapere che, nel seminterrato dell'avvocato, durante i lavori di ristrutturazione, è stato trovato uno spazio vuoto. A quel punto, Lia inizierà a indagare e proverà a intrufolarsi di notte nella proprietà di Palladini, ma i suoi piani non andranno come previsto.

Un posto al sole, episodi al 21/10: Jimmy, Bianca e Lia potrebbero fare le stesse indagini

Le anticipazioni trapelate in rete non forniscono dettagli in merito alle indagini che porteranno avanti Jimmy e Bianca a Palazzo Palladini e se stiano cercando indizi sulla famiglia ebrea nascosta nel condominio decenni prima. In particolar modo, durante la puntata di Un posto al sole, andata in onda nella serata di giovedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, Giulia e Renato avevano raccontato ai loro nipoti, che il conte Palladini aveva nascosto una famiglia ebrea, nel condominio. In quell'occasione, gli ex coniugi Poggi non erano stati in grado di sapere in che punto esatto del palazzo fossero state protette le persone salvate dal conte.

Pertanto, i due bambini potrebbero cercare qualcosa in merito alle persone protette dal parente di Alberto. Anche Jimmy e Bianca potrebbero essere venuti a conoscenza dello spazio vuoto del seminterrato e, quindi, potrebbero portare avanti indagini, così come Lia. Longhi era venuta a sapere della storia da Anna Maria Rovere che, all'epoca, era stata nascosta dal nobile di Posillipo.

Al momento, però, non emergono dettagli in merito a cosa troveranno i tre condomini e, inoltre, non è ancora chiaro il legame fra Lia e la signora Rovere. L'unica cosa certa è che la domestica di Roberto verrà disturbata da Diego Giordano, proprio mentre tenterà di fare luce sullo spazio vuoto.