Venerdì 30 settembre ha debuttato su Canale 5 la nuova fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi. Viola come il mare è un poliziesco, con una storia romantica che si intreccia tra Demir e Viola. Durante la prima messa in onda, i telespettatori hanno assistito alla conoscenza tra i due personaggi principali. Tra l'ispettore e l'ex Miss Italia sempre esserci un'attrazione. La cronista però, non vuole perdere il suo tempo con relazioni futili, dato che Demir non sembrerà essere l'uomo intenzionato ad avere una relazione seria. Le anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda, ci rivelano che il legame tra i due sarà sempre più forte, visto che si ritroveranno a collaborare in nuovi casi di omicidio.

Spoiler Viola come il mare del 7 ottobre: Vitale corteggiata da Raniero

Nonostante Demir sia attratto da Viola, l'ispettore nutre dei problemi nell'intraprendere una relazione. Il passato molto travagliato di Francesco, ha fatto si che smettesse di credere nell'amore. Durante l'appuntamento del 7 ottobre, Viola continuerà a cercare suo madre. Come i telespettatori ben sanno, Vitale è affetta da una malattia e ritrovare il padre potrebbe darle una mano nella risoluzione della problematica. Grazie all'aiuto dei medici però, la cronista riuscirà a tenere sotto controllo la malattia. Proseguendo nella ricerca del padre mai conosciuto, Viola s'imbatterà nella conoscenza di Raniero. La cronista si ritroverà infatti per caso nella sua azienda agricola.

Nel frattempo, Demir e Viola inizieranno a collaborare in un nuovo caso. Si tratta dell'omicidio di una ex prostituta in cerca di redenzione.

Anticipazioni Viola come il mare, puntata 7/10: Demir trova Farah in un container

L'affascinante Raniero rimarrà colpito dalla bellezza di Viola e inizierà a farle la corte. Nel frattempo, l'ispettore proseguirà le sue indagini sulla questione che riguarda il traffico di essere umani a Palermo.

Nel bel mezzo delle sue indagini, Francesco ritroverà Farah all'interno di un container. Contravvenendo a ogni regola, l'ispettore deciderà di portare via la donna e di nasconderla in casa sua. Un nuovo caso arriverà in paese. Si tratta dell'omicidio di Laura Scalise. Demir e Viola si ritroveranno nuovamente insieme a indagare.

Tutti gli appuntamenti con Viola come il mare che andranno in onda nelle prossime settimane, potranno essere rivisti sul portale gratuito di Mediaset Play, collegandosi tramite smartphone o computer direttamente sul sito. Per Android e iOS è disponibile l'apposita applicazione da poter scaricare sul proprio dispositivo mobile, in modo da poter guardare i propri contenuti preferiti anche in mobilità.