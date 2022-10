La scuola di Amici è iniziata all'incirca un mese e mezzo fa e sono già quattro le coppie che si sono formate, con tanto di baci e tenerezze a favore di telecamere. Ad aprire le danze, per restare in ambito scolastico, sono stati Rita e Niveo. L'alunna della maestra Celentano ed il cantante sono stati i primi a scambiarsi coccole. Hanno seguito a ruota Mattia e Maddalena, ma non è finita qua. Durante lo speciale pomeridiano di domenica 30 ottobre, Maria De Filippi ha mostrato il video di altre due coppie appena nate: Gianmarco e Megan da un lato e Wax e Claudia dall'atro.

L'amore ha bussato alla casetta del talent

Sangiovanni, alunno rivelazione di Amici 20, sa bene che all'interno della casetta le frecce del Dio dell'Amore possono colpire facilmente il cuore dei concorrenti. E così come è accaduto a lui che nella sua 'Lady', dedicata alla ballerina Giulia Stabile, afferma che 'Cupido ha lanciato la freccia', anche quest'anno i talenti si stanno dando da fare non solo in sale prove e sul palco. Dopo pochi giorni dall'inizio delle attività scolastiche, Rita e Niveo si sono avvicinati e il supporto reciproco si è velocemente trasformato in qualcosa di ben diverso. Il primo bacio è scattato e di conseguenza è stato oggetto di una clip durante una delle puntate della domenica.

Lo stesso è accaduto la settimana successiva tra per Mattia e Maddalena. Il ballerino di Raimondo Todaro, che dopo l'infortunio dello scorso anno ha avuto la possibilità di riprendere un banco, si è avvicinato all'alunna di Emanuel Lo e anche per loro il bacio è stato inevitabile. E se già due coppie sembravano aver monopolizzato l'attenzione del pubblico ecco che durante lo speciale di ieri, Maria De Filippi ha sorpreso tutti mostrando ben altre due coppie.

Nuovi baci durante lo speciale del 30 ottobre

Gianmarco, in evidente imbarazzo, è stato messo al centro dello studio e la conduttrice si è divertito a stuzzicarlo dopo aver mostrato il bacio con la collega Megan chiedendogli come si poteva definire il rapporto con la ballerina visto che lui non ama le etichette. 'Oscillo', ha detto il danzatore per cercare di uscire dalla difficoltà.

Poco dopo stesso destino è stato assegnato a Wax.

Il video del bacio tra il cantante e Claudia è stato molto spiritoso poiché il ragazzo ha ammesso che il suo è stato un 'bacio alla Shakespeare', cosa che ha incuriosito non poco Arisa. Una battuta e anche lui si è tolto dagli impicci. Le coppie di Amici 22 sono già a quota quattro e chissà che prima della fine delle lezioni in numero non possa crescere ancora.