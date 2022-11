Aka7even, cantante noto per aver partecipato al talent Amici di Maria De Filippi, nelle scorse ore è finito nella bufera travolto da critiche e polemiche per il suo ultimo brano. Il giovane ha deciso di fare una sorpresa ai suoi fan pubblicando sui social un video in cui interpreta uno spezzone del nuovo pezzo. Pare proprio però, che gli utenti non abbiano gradito la canzone credendo che fosse indirizzata alla sua ex fidanzata Martina Miliddi. Aka7even si è visto costretto a replicare dichiarando: "Per l'ennesima volta si corre subito a conclusioni affrettate".

Le parole della canzone incriminate

Nel nuovo brano Aka7even, che nei mesi scorsi è stato accusato di imitare San Giovanni, pronuncia parole come: "Cuore di platica", "Ti ho dato l'anima e tu solo lacrime", "Ora non penso più a te". E poi ancora hanno suscitato polemiche e critiche: "Stavo con una tipa bisex", "Lei voleva fare cose a tre", "Era un alcol dipendente", mi ha usato per finire in un programma Tv". L'ex allievo di Amici ha prontamente replicato dicendo che il testo è un mix di esperienze e di storie vissute e non è riferito ad una persona specifica. Poi, ha aggiunto che il peso delle parole dipende dal contesto e non c'era alcuna accezione negativa nei termini utilizzati.

In passato, il cantante aveva rivelato sui social di essere stato vittima di un furto.

Alcune settimane fa invece, ha fatto sapere di doversi prendere una pausa dopo aver scoperto di avere un nodulo alle corde vocali.

I commenti degli utenti rivolti all'ex allievo di Amici

Tra i tanti commenti scritti dagli utenti si legge: "Rendiamoci conto che Aka7even ha pensato quel testo, l'ha scritto, riletto, inciso, ha fatto un Tik Tok che ha riguardato e gli è sembrata ancora una buona idea".

C'è poi chi ha scritto che non è difficile capire a chi sia rivolto il testo, dal momento che già un annetto fa, Aka7even aveva provato a fare la stessa cosa e far partire la stessa polemica senza successo. "Non sarà mica lui a voler andare in televisione grazie ad una sua ex!", ha concluso l'utente. I commenti sono davvero tantissimi e molti hanno fatto queste considerazioni circa il nuovo brano.

Aka7even che a corredo del video pubblicato su Tik Tok aveva dichiarato che questa sua idea fosse un'iniziativa che spacca ha preso queste critiche come un fulmine a ciel sereno. Dopo le sue precisazioni le polemiche si placheranno o andranno avanti? Non resta che seguire i suoi social per scoprire cosa accadrà. E Martina Miliddi? Cosa ne penserà del nuovo brano del suo ex fidanzato? Per ora nessuna dichiarazione da parte della ballerina, anch'essa ex allieva di Amici. La scintilla tra i due scattò infatti proprio nella famosa scuola di Amici di Maria De Filippi.