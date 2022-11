Venerdì 4 novembre, Ida Platano ha lasciato Uomini & Donne in coppia con Alessandro Vicinanza. Questa è l'anticipazione più rivelante che è emersa sulla puntata del dating show che è stata registrata il 4 novembre. Riccardo Guarnieri non ha fatto neanche un commento sull'ex fidanzata, anzi ha raccontato di essere stato a cena con Gloria in settimana. Federica Aversano, invece, ha abbandonato il trono, perché non riesce a gestire la vita da mamma e i tanti impegni legati al ruolo che ricopre nel programma.

Aggiornamenti sul cast di U&D

La registrazione di U&D del 4 novembre è stata l'ultima per due storici protagonisti del cast.

Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, al termine delle riprese, fanno sapere che Ida e Alessandro hanno deciso di lasciare il programma insieme, certi di volersi vivere pienamente lontano dalle telecamere.

Questa notizia era nell'aria da giorni e parte dei fan del dating show la aspettavano con ansia, dopo aver saputo che Platano e Vicinanza hanno trascorso un romantico weekend a Salerno.

Accantonato definitivamente Riccardo, la dama del Trono Over ha ritrovato il sorriso accanto al ragazzo che solo un mese fa l'ha spiazzata dicendosi perdutamente innamorato di lei.

La coppia si è formata in queste ore e d'ora in avanti né la parrucchiera né l'imprenditore parteciperanno alle riprese del format che li ha fatti incontrare meno di un anno fa.

La non reazione del cavaliere di U&D

Gli spoiler sulla registrazione di U&D, che Maria De Filippi ha condotto venerdì 4 novembre, fanno sapere che Ida ha lasciato intendere di essersi finalmente innamorata di Alessandro. Anche se non l'ha detto apertamente come ha fatto il cavaliere qualche settimana fa, Platano ha ammesso di provare un fortissimo sentimento e per questo ha deciso di lasciare il programma.

Gli spettatori, però, sono rimasti spiazzati anche da un'altra cosa che è successa in studio durante le riprese.

Riccardo, dopo aver visto l'ex fidanzata legarsi ufficialmente a Vicinanza, non ha battuto ciglio. Da parte di Guarnieri, infatti, non è arrivato nessun commento sulla neo coppia, anzi chi era presente alla registrazione racconta che il pugliese non ha tradito neppure un'emozione, rimanendo impassibile per tutto il tempo.

Una protagonista del Trono Classico di U&D si ritira

A intromettersi nel momento dedicato a Ida e Alessandro è stata Roberta, che ancora una volta ha ribadito che secondo lei i due non sarebbero innamorati e che presto torneranno in studio annunciando la fine della relazione.

Un'altra anticipazione che ha lasciato i fan di U&D senza parole è quella sulla fine del percorso di Federica Aversano.

La ragazza ha fatto sapere di non voler più essere una tronista, perché non riesce a far coincidere i suoi impegni da madre con le due registrazioni settimanali alle quali è chiamata a partecipare (oltre che alle esterne che vengono realizzare tra una ripresa e l'altra).

Ha spiegato di volersi ritirare proprio perché in lei non è nato nessun sentimento nei confronti dei corteggiatori con i quali è uscita fino a oggi.

In passato, infatti, la 28enne ha fatto dei sacrifici perché provava un interesse fortissimo per Matteo Ranieri. Ora, visto che neanche un giovane ha suscitato in lei una particolare emozione, ha scelto di tornare a casa dal suo bambino.

Proteste da parte di Federico Breschini per come si è concluso il trono di Aversano, che lascia la trasmissione di Maria De Filippi da single e a meno di due mesi di distanza dal debutto sulla poltrona rossa.