Diverse novità avverranno durante le nuove puntate di Beautiful, trasmesse a fine novembre negli Usa (e poi a fine 2023 anche in Italia). Le anticipazioni della soap opera rivelano che Carter Walton reagirà male quando scoprirà che Bill Spencer sta facendo il "piacione" sia con Brooke che Katie Logan.

Beautiful, anticipazioni: Carter affronta Bill quando ci proverà sia con Brooke che con Katie

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse da martedì 22 a venerdì 25 novembre negli Usa, rivelano che Carter origlierà Bill mentre professa il proprio amore a Brooke, chiedendole di dargli una chance.

L'avvocato rimarrà pietrificato quando ascolterà il magnate fare alcune avances a Katie. Un gesto che manderà su tutte le furie Walton, il quale deciderà di affrontare il padre di Bill circa le sue intenzioni con le sorelle Logan.

Nel frattempo Brooke continuerà a essere angosciata dal fatto che Ridge stia per sposare Taylor. La donna, infatti, non saprà ancora il motivo per cui l'abbia lasciata senza tante cerimonie, il che renderà le cose ancora peggiori. Logan piangerà copiosamente per la fine del suo matrimonio con l'uomo della sua vita.

Stephen torna insieme a Lucy

Nelle puntate di Bold and Beautiful, trasmesse nel 2023 in Italia, Brooke non rimarrà sola mentre si dispera per la fine della sua relazione con Ridge.

Donna e Katie, infatti, saranno al suo fianco per aiutarla ad affrontare il suo trauma emotivo. Per questo motivo le due donne cercheranno di tenere alto il morale.

A tal proposito, la fidanzata di Eric organizzerà anche una sorpresa per migliorare la giornata di Brooke: Stephen Logan farà visita alle figlie con la nuova fidanzata Lucy.

In questa occasione l'anziano uomo stringerà al petto la madre di Hope, cercando di fare del suo meglio per confortarla. Inoltre le dirà che Donna lo ha informato della decisione di Ridge, tanto da spronarla a non scoraggiarsi visto che riuscirà a superare questo momento difficile.

Ridge si reca dall'ex moglie prima delle nozze con Taylor

Dall'altra parte Ridge avrà il coraggio di recarsi a casa di Brooke per dirle addio la mattina delle nozze con Taylor. All'inizio, la donna apparirà molto entusiasta in quanto crederà che abbia cambiato idea sulla cerimonia, ma riceverà una nuova delusione. Forrester, infatti, deluderà l'ex moglie ribadendo di essere andato da lei solo assicurarsi che stia bene e per dirle addio.