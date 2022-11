Secondo le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia, ben presto un nuovo personaggio creerà nuove dinamiche all'interno della tenuta degli Yaman. L'attenzione si concentrerà sulla figura di Seher, la nuova domestica che con le sue macchinazioni riuscirà a intromettersi nel matrimonio tra Gaffur e Saniye, ma otterrà anche la fiducia di Zuleyha, diventando la bambinaia del piccolo Adnan. La domestica farà di tutto per ottenere un lavoro poco faticoso all'interno della villa.

Seher prende di mira Mihmet

Tanti colpi di scena attendono gli appassionati di Terra amara.

Seguendo le trame della soap turca, l'arrivo di Seher nella cucina di villa Yaman non passerà inosservato. Giunta per sostituire Fadik, la nuova domestica resterà alle dipendenze degli Yaman anche quando la donna verrà reintegrata nel suo ruolo. Seher mostrerà interesse per Gaffur il quale, nonostante il suo matrimonio all'apparenza felice con Saniye, cederà pian piano al fascino di Seher. A nulla serviranno gli avvertimenti di Fadik a Saniye: quest'ultima non si renderà conto di ciò che sta accadendo sotto i suoi occhi e riterrà Fadik una bugiarda.

Le brutte intenzioni della domestica, però, non si fermeranno qui: anche la tata di Adnan verrà presa di mira da Seher, che la metterà nei guai.

Prima farà scomparire dalla dispensa tutto il cibo del bimbo, tanto che Zuleyha se la prenderà con la tata, colpevole di aver lasciato il suo bimbo a digiuno. Successivamente butterà una pomata che serve a curare un'irritazione del piccolo e lo farà con uno scopo ben preciso. La domestica prometterà a Mihmet di occuparsi del bambino mentre lei andrà a comprare nuovamente l'unguento, invece farà in modo di far trovare Adnan da solo e in lacrime alla mamma.

Zuleyha offre la sua fiducia a Seher

A questo punto Züleyha licenzierà immediatamente la tata. In un primo momento sarà lei a occuparsi personalmente del piccolino, ma poi il marito la spingerà a trovare una sostituta che le possa alleggerire il lavoro. Zuleyha così penserà di offrire il posto di lavoro a Seher. Demir si opporrà, credendo che la domestica sia poco istruita per occuparsi di suo figlio, ma poi cederà.

Seher così raggiungerà il suo scopo.

Non dovendo più lavorare in cucina, le verranno dati degli abiti più eleganti. La donna sarà felice di poter svolgere un compito di maggior rilieco e di certo meno faticoso. Inoltre la nuova condizione della domestica non passerà inosservata agli occhi di Gaffur, che resterà ancora più ammaliato dal fascino della donna.