Come finisce Viola come il mare con Can Yaman? Quali saranno i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso gli spettatori nel corso della sesta e ultima puntata di questa prima stagione?

L'appuntamento con il gran finale della fiction è in programma venerdì 4 novembre in prima serata su Canale 5: le anticipazioni della serie rivelano che Francesco si ritroverà a fare i conti con il tradimento della giornalista Viola Vitale che, di punto in bianco, gli volterà le spalle.

Francesco Demir tradito da Viola: come finisce Viola come il mare con Can Yaman

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il gran finale della prima stagione di Viola come il mare con Can Yaman, rivelano che Francesco Demir si ritroverà in una posizione difficile e chiederà l'aiuto della giornalista interpretata sa Francesca Chillemi.

"Ora sono io che ho bisogno di te", esclama Demir in una delle scene previste nel corso della sesta e ultima puntata della fiction di venerdì 4 novembre.

Peccato, però, che Francesco si ritroverà a dover fare i conti con il rifiuto da parte della giornalista: sì, perché Viola gli volterà le spalle e lo tradirà, dicendogli apertamente che non può aiutarlo.

"Mi dispiace", esclamerà la giornalista che senza troppi mezzi termini getterà al mittente la richiesta d'aiuto di Francesco Demir.

La giornalista si ritrova in pericolo di vita: come finisce Viola come il mare (Video)

Ma per quale motivo Viola si comporterà in quel modo nei confronti di Demir? Le anticipazioni sul gran finale di Viola come il mare rivelano che la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata e inattesa nel momento in cui si scoprirà che la giornalista è scomparsa nel nulla.

💜 NEW Promo #ViolaComellMare 💜



V : che cos’ho io che non va? Io non posso più vivere senza di lui …



F : ora sono io che ho bisogno di te ..



V : non posso aiutarti mi dispiace



F : la verità che sei solo un egoista come tutti gli altri pic.twitter.com/NXHZnqc4yf — CY⭐️WORLD TEAM (@CYworldteam) October 31, 2022

A quanto pare, infatti, Viola si trova nel mirino di qualcuno che potrebbe farle del male e quando la notizia giungerà all'ispettore capo interpretato da Can Yaman, subito si metterà all'opera per cercare di salvarle la vita al più presto prima che possa essere troppo tardi.

Già confermate le nuove puntate di Viola come il mare con Can Yaman

Insomma un finale che promette grandi sorprese e colpi di scena che non deluderanno le aspettative dei tanti spettatori che, in queste settimane di messa in onda, hanno seguito Viola come il mare con grandissimo interesse su Canale 5.

E, proprio grazie al buon successo che la fiction con Can Yaman ha ottenuto in questo mese di programmazione, Mediaset ha messo già in cantiere le nuove puntate della seconda stagione.

La fiction tornerà in onda nel corso delle prossime stagioni televisive con nuovi episodi in prima visione assoluta incentrati sempre sulle vicende della coppia d'oro composta da Francesco Demir e Viola Vitale.