L'ingresso nella casa del GF Vip di 6 nuovi concorrenti, ha sortito l'effetto sperato: tra i veterani del gruppo, infatti, c'è chi si sta mostrando parecchio nervoso e insofferente, come se risentisse del fatto di non avere tutti i riflettori addosso. Antonella, ad esempio, ha già detto un bel po' di cose poco carine nei confronti sia di Oriana che di Micol, e secondo gli spettatori non le sopporterebbe per una questione di competizione tra donne.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Antonella sembra stia patendo molto almeno due delle donne che sono entrate nella casa del GF Vip giovedì scorso.

In meno di 48 ore, infatti, la ragazza si è lasciata andare a commenti forti nei confronti di Micol e Oriana, alcuni dei quali hanno fatto storcere il naso ai telespettatori.

"Io le a... tutte", ha detto di recente Fiordelisi riferendosi alle due new entry che negli ultimi giorni hanno fatto il loro ingresso tra le mura di Cinecittà, oscurandola un po'.

L'influencer, però, se l'è presa con Marzoli anche per alcuni consigli che ha dato ad Edoardo sulla loro storia d'amore. Dopo che Donnamaria le ha raccontato tutto quello che la venezuelana gli ha detto, la 24enne ha sbottato: "Questa Barbie bionda non ha contenuti e scassa a me. Adesso la sistemo io. Mi sta già rompendo le scatole".

La napoletana, poi, non ha perso occasione per punzecchiare la "collega" sul look che ha sfoggiato per fare ginnastica; insomma ogni pretesto è buono per dare il via ad una discussione davanti alle telecamere.

Il parere della gente sul GF Vip

I commenti che Antonella sta facendo sulle nuove arrivate, soprattutto quelli fatti alle loro spalle, non piacciono a gran parte dei fan del GF Vip.

Tra i tanti pareri negativi che i telespettatori stanno esprimendo in rete sull'atteggiamento insofferente di Fiordelisi, spicca il seguente: "Lei odia le donne, non sopporta che ce ne siano più belle ed intelligenti di lei.

Ma come è cresciuta questa? Per carità".

Questo messaggio social ha raccolto molti consensi, soprattutto perché rispecchia il pensiero che tantissimi telespettatori hanno sull'influencer da qualche giorno a questa parte, e più precisamente da quando ha palesato un certo nervosismo nel ritrovarsi sotto le stesso tetto con due ragazze bellissime, con personalità e pronte a tutto pur di farsi notare, esattamente come lei.

Gelosia per Edoardo tra le mura del GF Vip

Dopo gli ingressi di Oriana e Micol, inoltre, Antonella si è avvicinata ancora di più ad Edoardo, e l'ha fatto lasciandosi andare a dichiarazioni d'amore molto importanti.

La concorrente del GF Vip 7, infatti, nelle scorse ore ha preso da parte Donnamaria e gli ha detto tutto quello che prova per lui. Se all'inizio del percorso quello più preso era il romano, ad oggi sembra che sia Fiordelisi quella più coinvolta emotivamente nella relazione.

"Sei il più bello del mondo. Mi dà fastidio qualsiasi cosa e mi rendo conto che devo regolarmi", ha ammesso la giovane la notte scorsa.

La 24enne, dunque, non nasconde di essere gelosissima del neo fidanzato, nel senso che la disturba anche se un'altra donna gli si avvicina per scambiare quattro chiacchiere.

"Io voglio stare con te, per me stiamo insieme", ha detto ancora Antonella.

Insomma, la prima coppia che si è formata nella casa in questa settima edizione sta vivendo un periodo di cambiamento, e a causarlo potrebbero essere state le new entry che da giovedì sera abitano sotto il loro stesso tetto.

Come se non bastasse, Micol è un'ex fiamma del romano, quindi Fiordelisi sta attenta a tutto e non permette che tra i due possa esserci un riavvicinamento.