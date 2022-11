Ancora una volta la regia del GF Vip è stata costretta a censurare il discorso di un concorrente: visto che Edoardo stava rivelando ad Antonella cose gli era stato detto in confessionale poco prima, gli addetti ai lavori hanno preferito cambiare inquadratura e mantenere privata quella conversazione. Il vippone, però, ha accennato ad alcune pressioni che avrebbe ricevuto dagli autori, ovvero reagire malamente alle lacrime che Fiordelisi stava versando per l'ex Gianluca.

Le confidenze tra le mura del GF Vip

Antonella è stata una protagonista assoluta della puntata del GF Vip che è andata in onda il 7 novembre.

La ragazza ha avuto modo di confrontarsi prima con Micol (ex fiamma di Edoardo) e poi con Gianluca Benincasa, suo ex fidanzato.

Nel vedere l'uomo col quale ha fatto coppia fino a luglio deperito e sofferente, Fiordelisi ha avuto un crollo emotivo.

Anziché farsi consolare dal compagno Donnamaria, la ragazza ha deciso di sfogarsi con Antonino, con il quale si è rintanata in magazzino al termine della diretta.

Il romano non ha reagito bene alla notizia che la sua dolce metà si era chiusa in una stanza della casa con Spinalbese, e l'ha fatto presente dicendo: "Stavolta faccio un macello. Ma perché si devono chiudere in magazzino? Potevano mettersi in giardino e io non gli avrei dato fastidio. Questa cosa non mi torna".

Il racconto alla compagna di GF Vip

Anche se si è un po' arrabbiato con Antonella perché ha deciso di sfogarsi con Antonino in magazzino, Edoardo non ha voluto farglielo pesare.

Quando la ragazza si è calmata, l'ha presa da parte e le ha raccontato cosa gli avrebbero suggerito in confessionale poche ore prima, ovvero mentre lei era "appartata" con Spinalbese e versava lacrime per l'ex.

"Mi hanno detto, ma la tua fidanzata sta piangendo per il suo ex e tu non fai niente? Non sei arrabbiato?", ha detto Donnamaria la notte scorsa.

Il romano, dunque, ha lasciato intendere che gli autori gli avrebbero fatto delle pressioni affinché avesse una reazione sopra le righe, arrivando magari al punto di litigare con Fiordelisi a causa di Benincasa.

Edoardo, però, ha preferito essere comprensivo e rispondere agli addetti ai lavori che l'influencer piangeva perché le dispiaceva per l'ex, non perché lo ama ancora.

La giovane ha confermato questa versione dei fatti e poi la regia ha censurato la conversazione perché si stava spostando su un botta e risposta privato avvenuto in confessionale.

I dubbi sulla protagonista del GF Vip

Prima che la regia cambiasse inquadratura, dunque, Edoardo ha detto a mezza bocca che gli autori lo volevano indurre a perdere le staffe con Antonella per le lacrime che stava versando per l'ex fidanzato.

Stando ai fatti, però, Donnamaria si è arrabbiato più per la scelta di Fiordelisi di chiudersi in magazzino con Antonino piuttosto che per il pianto che si è fatta ripensando a Gianluca.

La ragazza, comunque, ha avuto un vero e proprio crollo emotivo dopo la puntata del GF Vip del 7 novembre, anche perché non si aspettava di ritrovarsi faccia a faccia con l'uomo che ha amato fino a poche settimane prima di iniziare l'avventura tra le mura di Cinecittà.

Per sua stessa ammissione, l'influencer teme di aver illuso Benincasa continuando ad avere rapporti intimi con lui anche dopo la rottura della scorsa estate, un qualcosa che ha alimentato la speranza dell'imprenditore per un ritorno di fiamma.

Ad oggi, però, Antonella si professa innamorata soltanto di Edoardo, anche se alcuni spettatori non hanno visto convinzione nei suoi occhi quando ha smentito l'ex sul sentimento che proverebbe ancora nei suoi confronti.