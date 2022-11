Tornano le anticipazioni dello sceneggiato Terra Amara, riguardanti nello specifico ciò che andrà in onda venerdì 18 e sabato 19 novembre.

In questi nuovi episodi, i telespettatori vedranno nascere subito una complicità fra Yilmaz e la dottoressa Mujigan che farà colpo sull'uomo.

I due si conosceranno grazie a Sabahattin: l'incontro avverrà subito dopo che la dottoressa avrà curato il piccolo Adnan, portato dai suoi genitori in ospedale a causa della febbre alta.

Zuleyha e Demir nel panico: il piccolo Adnan ha la febbre alta

Nella puntata in onda il 18 novembre, Gaffur si ritroverà coinvolto in uno strano caso di omicidio.

Succederà quando si recherà in città per una commissione per la signora Hunkar. Il capomastro, arrivato dal fabbro per ritirare in pacco per la sua signora, troverà l'uomo morto. Improvvisamente, verrà bloccato da dietro le spalle da un uomo che gli metterà in mano una pistola e scapperà. Gaffur terrorizzato, scapperà anche lui con la pistola. Non sa che il tutto sarà stato architettato da Hunkar e Demir per evitare che lui continui a ricattarli. Sempre nel medesimo episodio, il piccolo Adnan avrà la febbre alta e Zuleyha e Demir saranno molti preoccupati. A dirla tutta saranno proprio nel panico e a nulla varranno i tentativi di Hunkar di tranquillizzarli.

Mujigan cura Adnan, poi Sabahattin le fa conoscere Yilmaz: spoiler Terra amara

Nonostante le rassicurazioni di Hunkar, Demir e Zuleyha decideranno di portare il bambino in ospedale. Qui verrà curato dalla dottoressa Mujigan, la quale riuscirà a tranquillizzare i genitori. Il bimbo non avrà nulla di grave e verrà rapidamente dimesso.

Proprio mentre Zuleyha e Demir staranno coccolando Adnan nel corridoio dell'ospedale, arriverà Yilmaz, giunto sul posto per incontrare Sabahattin. Il medico vorrà presentargli la nuova dottoressa Muijan.

Yilmaz le chiederà se sarà disponibile per effettuare i controlli sanitari ai dipendenti della sua fabbrica e ai loro familiari.

Muijan si renderà disponibile, a patto che arrivino le autorizzazioni dal Ministero della salute.

Terra amara, puntata del 19 novembre: Muijan visita i dipendenti di Yilmaz

Nel corso della puntata del 19 novembre, Sabahattin tesserà le lodi di Muijan di fronte a Yilmaz. Sabahattin conoscerà bene la donna, visto che sarà figlia del suo professore all'Università. Le autorizzazioni non tarderanno ad arrivare e Mujigan, insieme a Sabahattin, si recherà alla fabbrica per effettuare i controlli. Non si potrà fare a meno di notare come Yilmaz rimarrà molto colpito dalla new entry e non tarderà a ringraziarla per il lavoro svolto. Nel frattempo, Demir deciderà di tagliare i fondi a Betul, la figlia di Sermin che studia in Francia.