La soap opera turca Terra amara prosegue la propria messa in onda su Canale 5. Nella puntata dell’8 dicembre 2022 Demir Yaman (Murat Ünalmış) dimostrerà la sua innocenza con la morte di Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin) senza ricorrere a nessun stratagemma. A far tornare in libertà il marito di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) sarà il nemico Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), dopo aver scoperto l'identità del vero assassino del suo scagnozzo. L’ex detenuto avrà un rientro a casa movimentato, con un duro un litigio con la madre Hunkar Yaman (Vahide Perçin), che aveva dubitato di lui.

Anticipazioni Terra amara, 8 dicembre: Gaffur accetta di consegnarsi alla polizia su ordine di Hunkar

Le anticipazioni riguardanti ciò che accadrà nel 76° episodio - in programma su Canale 5 giovedì 8 dicembre - preannunciano che Gaffur (Bülent Polat) prenderà la sua decisone definitiva, accettando la proposta della padrona Hunkar: in particolare il capomastro in cambio di una grossa quantità di denaro, sarà pronto a costruirsi alle forze dell’ordine come assassino del defunto scagnozzo Sait, favorendo così la scarcerazione di Demir.

Il fratello della domestica Gulten (Selin Genç) ovviamente sarà consapevole di dover trascorrere due anni dietro le sbarre del carcere e ne sarà turbato.

Il piano di Hunkar fallisce, Demir viene scagionato grazie a Fekeli

A fermare Gaffur facendo fallire il piano della signora Yaman sarà però a sorpresa proprio il figlio Demir, che non perderà tempo per ribellarsi a quanto sta succedendo, pur trovandosi in prigione. L'uomo spiazzerà completamente sua madre quando le dirà di voler essere libero solamente dopo avere dimostrato di non essere coinvolto con l’omicidio di Sait.

Il rivale di Yilmaz (Uğur Güneş) infatti non vuole passare per un codardo e si arrabbierà al pensiero che Gaffur debba avere delle implicazioni giudiziarie al suo posto: a causa dell’opposizione di Demir quindi il sogno della signora Saniye di diventare ricca si infrangerà.

Intanto ci sarà uno spiraglio di luce per Yaman, visto che verrà scagionato appena Fekeli consegnerà alla polizia il vero colpevole della morte di Sait.

Non passerà molto per assistere al ritorno dell'ormai ex detenuto alla sua tenuta e al un duro confronto che avrà con la madre Hunkar: l’uomo - a seguito di una discussione molto polemica - prenderà una drastica decisione: Demir vuole andarsene via da casa.