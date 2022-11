Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Terra Amara, nelle puntate che andranno in onda questa settimana su Canale 5, da martedì 29 novembre a sabato 3 dicembre, ci saranno novità e colpi di scena. In particolare, Yilmaz acquisterà la casa di Sermin battendo la concorrenza di Demir. In questo modo qua, il giovane protagonista si rafforzerà sempre di più, ma non sarà ancora contento e così deciderà di mettere a segno un altro colpo. Infatti, Yilmaz inaugurerà la più grande filanda della Turchia.

Poco dopo, Sait verrà trovato morto e così Fekeli andrà subito ad affrontare Demir.

Yaman intanto verrà arrestato e interrogato con l'accusa di omicidio. Nonostante ciò, Hunkar non si arrenderà e cercherà di scoprire se Demir è davvero colpevole.

Yilmaz acquista la casa di Sermin

Nelle puntate in onda questa settimana su Canale 5, Sait verrà a sapere da Musa che Demir gli ha affidato l'incarico di andare nell'aranceto di Yilmaz e segare tutte le piante. Sait quindi deciderà di andare ad avvertire il giovane protagonista. A quel punto però, Demir scoprirà che Sait starà facendo il doppio gioco.

Poco dopo, Sermin non vorrà accettare la proposta di Demir di acquistare la sua casa. Sabahattin, però quando scoprirà che l'uomo ha difficoltà economiche, deciderà di offrire il doppio del valore dell'appartamento.

Fekeli andrà a piangere sulla tomba della moglie e dei figli, insieme a Yilmaz. Quest'ultimo intanto, deciderà di acquistare la casa di Sermin, bruciando quindi la concorrenza di Demir. Il giovane protagonista non contento metterà a segno un altro grande colpo inaugurando insieme al signor Alaattin la filanda più grande di Turchia.

Alla cena inaugurale poi, ci sarà una gelosia reciproca fra Yilmaz, fidanzato e promesso sposo di Mujgan e Zuleyha.

Demir verrà arrestato con l'accusa di omicidio

Zuleyha sarà ancora molto indispettita da Gulten per non aver consegnato le lettere ad Yilmaz e così dirà ad Hunkar di mandare la sua ex confidente via dalla villa.

Intanto, verrà ritrovato il corpo senza vita di Sait e Fekeli subito andrà ad affrontare Demir. Quest'ultimo nel mentre, verrà arrestato e interrogato con l'accusa di omicidio.

Demir andrà in prigione, ma Hunkar vorrà trovare un modo per farlo uscire e quindi la donna indagherà per capire se l'uomo è davvero innocente.

Durante l'assenza di Demir, Gaffur intravedrà un'opportunità per migliorare la sua posizione. Allo stesso tempo, Zuleyha approfitterà del fatto che la villa sia vuota, per andare a parlare con il dottor Sabahattin.