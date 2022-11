La diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip non è stata semplice per Antonino: il parrucchiere si è confrontato con Ginevra e ha dovuto dare spiegazioni sullo stop che ha messo alla frequentazione con Oriana. Nonostante il comportamento non proprio ineccepibile, Spinalbese è stato difeso a spada tratta da Sonia Bruganelli, che in diretta ha discusso prima con Marzoli e poi con Giulia Salemi. Quest'ultima è stata definita "moralista" dell'ex di Belen perché ha preso le parti della venezuelana nella diatriba post rottura.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip

Gli attacchi che ha ricevuto da Giulia Salemi nel corso della puntata del 28 novembre, non sono proprio andati giù ad Antonino. Anche quando è entrato in confessionale per fare la sua nomination, il vippone ha palesato una certa insofferenza nei confronti dell'influencer che si occupa dei profili social del Grande Fratello Vip.

"Nomino lei perché legge solo i suoi tweet", ha detto Spinalbese in diretta su Canale 5.

La replica dell'italo-persiana è stata immediata: "No, io leggo i tweet di tutti e questo dovrebbe preoccuparti".

Il battibecco tra i due si è concluso immediatamente, ma a fine puntata il parrucchiere è tornato sull'argomento e ha un po' punzecchiato la ragazza che si è esposta per difendere Oriana dalle tante critiche che stava ricevendo soprattutto dalle altre donne.

Il risentimento dopo la diretta del Grande Fratello Vip

Antonino ha commentato il comportamento che due delle opinioniste del Grande Fratello Vip hanno assunto la sera di lunedì 28 novembre.

Se Salemi non ha perso l'occasione per criticarlo dandogli indirettamente del maschilista, Sonia ha difeso il parrucchiere e se l'è presa con Oriana etichettandola come un'attrice che ha un atteggiamento imbarazzante per aver frequentato un uomo soltanto una settimana.

"Oggi avevo Giulia contro, ha detto che faccio soffrire le donne e che le tratto male. Mi sembra esagerato", ha dichiarato Spinalbese al termine della diretta del 28 novembre.

Forte del sostegno che ha ricevuto da Bruganelli, l'ex di Belen ha aggiunto: "Io ascolto lei che è intelligente, se mi dice quelle cose sono felice".

Tornando sulle critiche che gli ha rivolto l'influencer italo-persiana, Antonino ha detto: "Lei è una moralista e fa frasi fatte.

Io sono vero e se sbaglio lo ammetto, ma non ho mai trattato male nessuna donna".

Le lacrime di Oriana al Grande Fratello Vip

In poche parole Antonino ha detto che di Giulia e del parere del pubblico gli interessa poco, mentre apprezza il supporto che una persona intelligente come Sonia gli ha dato in diretta su Canale 5.

Anche tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip sono volati stracci l'altra sera. All'inizio della puntata, ad esempio, Bruganelli ha commentato con ironia il look sportivo che Salemi aveva scelto dopo alcune sue critiche: "Credo sia meglio che continui a puntare sul fisico".

Quando Signorini ha affrontato l'argomento rottura tra Spinalbese e Marzoli, poi, le due hanno palesato pareri decisamente opposti: Sonia si è schierata dalla parte del parrucchiere, mentre Giulia ha chiesto la parola per far sapere ad Oriana che lei e il popolo del web sono con lei.

"Trovo imbarazzante che una donna venga trattata in questo modo. Oriana sei un animale da reality e di invito a reagire perché fuori siamo tutti dalla tua parte", ha detto l'italo-persiana in collegamento con la casa.

"No, non ci sto. Lei piange così dopo una settimana, è assurdo", ha ribattuto la signora Bonolis andando nuovamente in difesa del concorrente che molti spettatori iniziano a vedere con occhi diversi dopo il flirt finito male con Marzoli.