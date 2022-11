Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda questa settimana su Rai 3 , da mercoledì 30 novembre a venerdì 2 dicembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Nunzio e Alice saranno sempre più complici grazie alla realizzazione del video tutorial. Intanto, Mariella deciderà di proteggere Speranza anche se a causa di ciò, la donna dovrà fronteggiare la sua rivale Micaela Cirillo.

Nelle puntate in onda questa settimana su Rai 3, Roberto e Marina si prepareranno ad una nuova fase della loro vita, ma i problemi non saranno finiti qui, in quanto ci sarà una nuova minaccia che potrebbe oscurare i progetti di felicità dei due.

Nel frattempo, Nunzio e Alice grazie alla realizzazione di un video tutorial si ritroveranno ad avere una grande complicità. Intanto Mariella deciderà di affrontare il suo istinto protettivo nei confronti di Speranza, ma a causa di ciò si ritroverà contro la sua rivale Micaela Cirillo.

Poco dopo, Clara inviterà Alberto a pranzo al caffè Vulcano. In un primo momento Palladini sarà indeciso se accettare o meno, ma poi andrà all'invito della sua ex in compagnia di Marika che avrò con sé un dono per Federico.

Successivamente però, un incidente distruggerà il bel momento tra Alberto, Clara e Marika.

Niko sarà pronto a ottenere la sua vendetta

Poco dopo a Palazzo Palladini la situazione sarà molto tesa a causa dell'imminente scontro tra gli Altieri e le sorelle Cirillo.

Nel frattempo, Manlio sarà pronto ad incontrare il detenuto che potrà aiutare Niko e lui ad ottenere la tanto desiderata vendetta. Inoltre, il giovane avvocato figlio di Renato farà di tutto per procurarsi il denaro necessario per mettere in atto il loro piano.

Successivamente, Alberto sarà molto furioso e deciderà di minacciare i responsabili della realizzazione e della vendita dei giocattoli falsificati. Invece, Raffaele farà capire a Viola il motivo dell'ostilità di Rosa nei suoi confronti.