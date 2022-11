Secondo le ultime anticipazioni del talent show di Amici di Maria De Filippi, nella nona puntata della ventiduesima edizione che andrà in onda domenica 13 novembre, ci saranno molte novità. In particolare, verranno scelti i due allievi che avranno l'opportunità di esibirsi durante finale di Tu Si Que Vales di sabato 19 novembre, Aaron per il canto e Gianmarco per il ballo.

Poco dopo, nella gara d'improvvisazione Claudia riceverà una sorpresa: in studio a dimostrare la coreografia ci sarà Samuele Barbetta, ex allievo della scuola più famosa d'Italia ed ex fidanzato della ballerina.

Infine, il cantante Wax riceverà una sorpresa dalla showgirl argentina Belen Rodriguez.

Aaron al primo posto del canto, mentre Niveo ultimo scoppia in lacrime

Nella nona puntata di Amici 22, verranno scelti i due allievi che si esibiranno durante la finalissima di Tu Si Que Vales di sabato 19 novembre. I due studenti in questioni sono Aaron per il canto e Gianmarco per il ballo.

Per quanto riguarda la classifica di canto, Aaron si classificherà al primo posto con un punteggio di 9. Invece, fanalino di coda del canto sarà Niveo che scoppierà in lacrime Inoltre, il cantante riceverà anche una ramanzina dalla sua prof Lorella Cuccarini. Quest'ultima infatti chiederà a Niveo di impegnarsi maggiormente, altrimenti dovrà sospendergli la maglia.

Intanto, durante la prossima settimana usciranno i nuovi inediti di Aaron, Piccolo G e Niveo.

Samuele ex allievo di Amici tornerà in studio per la dimostrazione di una coreografia

Poco dopo le esibizioni di canto, ci saranno quelle per quanto riguarda il ballo. In questa circostanza, Gianmarco allievo di Alessandra Celentano si posizionerà al primo posto in classifica, mentre Ramon arriverà ultimo con un 6 in pagella.

Successivamente, per alcuni ballerini della scuola più famosa d'Italia ci sarà la gara d'improvvisazione, in cui Claudia riceverà una sorpresa. Infatti, la ballerina della scuola più famosa d'Italia dovrà assistere alla dimostrazione di una coreografia svolta da Samuele Barbetta, ex allievo di Amici nonché ex fidanzato della ballerina.

Wax verrà sorpreso da Belen Rodriguez

Tra gli ospiti in studio per la nona puntata di Amici 22 ci sarà l'ex allieva Alessandra Amoroso che per l'occasione presenterà il suo nuovo singolo intitolato Notti blu. La salentina però non sarà l'unica ex allieva a ritornare nella scuola più famosa d'Italia, in quanto ci saranno anche Albe e LDA che presenteranno la loro nuova canzone in collaborazione.

Infine, per il cantante Wax arriverà una "dolce sorpresa" dalla showgirl argentina Belen Rodriguez.