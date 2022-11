Roberto Ferri sarà ormai certo che Fabrizio Rosato sia coinvolto nella sparizione di Marina, così deciderà di mettersi sulle sue tracce per trovare la donna. L'uomo, come si evince dalle anticipazioni Un posto al sole riguardanti gli episodi in onda dal 7 all'11 novembre, non vorrà accettare l'aiuto di Filippo e Franco e si avventurerà da solo alla ricerca della donna che ama. Nel frattempo Rossella e Riccardo litigheranno nuovamente a causa della gelosia del medico, mentre Diego e Lia passeranno una bella serata insieme.

Un posto al sole, trame 7-11 novembre: Serena dice a Filippo di non assecondare Roberto

Rossella parlerà con sua madre Silvia, la quale la metterà al corrente del fatto che lei e Michele sono ormai prossimi al divorzio, e ovviamente la ragazza ci resterà abbastanza male. Come se non bastasse, la giovane dottoressa, secondo le trame di Un posto al sole riguardanti gli episodi in onda dal 7 all'11 novembre, dovrà affrontare un nuovo litigio con Riccardo per via della sua gelosia. Nel frattempo Roberto Ferri sarà sempre più certo che a rapire Marina sia stato Fabrizio e mentre quest'ultimo continuerà a fare del male alla Giordano, l'imprenditore deciderà di mettersi sulle sue tracce.

Serena, però, sarà molto preoccupata per le intenzioni del suocero e cercherà di convincere Filippo a non assecondarlo e di chiedere aiuto.

Poco dopo Michele, non sopportando più i modi di fare di Riccardo, dirà alla figlia ciò che pensa realmente di lui. Persino Nunzio cercherà di aiutare Rossella a sistemare le cose, ma lei vorrà affrontare il fidanzato da sola.

Un posto al sole, spoiler 7-11 novembre: Roberto vuole andare a cercare Marina

Raffaele sarà complice involontario di Diego e gli darà il coraggio di lasciarsi andare con Lia, proponendole un'uscita insieme.

La ragazza, seppur titubante all'inizio, accetterà l'invito. I due trascorreranno una bella giornata insieme e le distanze tra loro si accorceranno, ma non troppo. Nel frattempo Franco e Filippo si offriranno di aiutare Roberto a cercare Marina, ma lui rifiuterà il loro aiuto e si appresterà a cercare il luogo in cui potrebbe essere la sua amata completamente da solo.

Riuscirà a trovarla e a salvarla dalla follia di Rosato o finirà per mettersi nei guai?

Intanto Rossella e Riccardo avranno non pochi problemi di coppia e le cose tra loro si faranno davvero difficili a causa dell'inguaribile gelosia del medico, che è il motivo principale dei loro conflitti. Riusciranno a risolvere il tutto e a ritrovarsi? Soprattutto l'uomo sarà disposto a fare uno sforzo per mettere a tacere la gelosia?

Viola preoccupata per l'atteggiamento di Rosa

Jimmy, nei prossimi episodi di Un posto al sole, sarà sempre più diviso tra sua madre e sua zia Manuela, e come se non bastasse dovrà affrontare una proposta che lo porterà a dover prendere una decisione alquanto difficile. Nel frattempo Antonio si preparerà a conoscere Manuel, il figlio di Damiano, ma tra i due bambini non scatterà nessuna simpatia.

Viola, che sembrerà aver notato qualcosa di preoccupante in Rosa, non potrà fare a meno di essere sempre più allarmata dal suo atteggiamento, mentre Antonio sarà geloso del tempo che la madre dedica a Damiano.

Quest'ultimo, intanto, avrà un nuovo scontro con la sua ex per via del metodo educativo da usare con il loro figlio. Intanto Fabrizio sarà sempre più vittima della sua follia. Infine le gemelle continueranno a litigare per via di Niko. A un certo punto, Micaela, ascoltando una conversazione sulla casa vacanze di Alberto, avrà improvvisamente un'idea per risolvere la situazione.