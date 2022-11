La puntata di Amici che è andata in onda il 20 novembre, è stata l'ultima per due allievi della classe: Claudia è stata battuta da Isobel, Ascanio ha perso il confronto con Angelina. L'ingresso della figlia di Mango nella scuola, però, ha fatto storcere il naso a molti fan perché sarebbe avvenuto in una sfida contro il titolare sbagliato: un parere piuttosto condiviso, infatti, è che a rischio eliminazione ci sarebbe dovuto essere Niveo, da settimane al centro delle critiche per le sue esibizioni non proprio impeccabili tecnicamente.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La decima puntata di Amici ha proposto ai telespettatori una doppia eliminazione: questo non accadeva da settimane, ovvero dai tempi in cui in una sola registrazione sono stati esclusi Asia e Andre. Lo scorso 20 novembre, però, la classe del talent-show ha perso un cantante e una ballerina, due ragazzi che sono stati rimpiazzati da altrettante new entry molto preparate e fortemente volute dai professori.

Se l'esclusione di Claudia dal cast se la aspettavano in molti (soprattutto a fronte delle mille difficoltà che la giovane ha avuto nell'ultimo periodo), quella di Ascanio ha lasciato l'amaro in bocca a molti fan del programma, principalmente per come è avvenuta.

Il titolare del team Zerbi è stato messo in sfida immediata da Lorella Cuccarini al termine della gara cover giudicata da Dardust. Arisa ha cercato di intromettersi proponendo un altro allievo da mandare contro la sfidante Angelina, ma la bionda insegnante non ha voluto sentire ragioni.

Caos tra i docenti di canto di Amici

Maria De Filippi ha cercato di comprendere le intenzioni di Arisa chiedendole più volte se voleva proporre ufficialmente un'altra sfida oltre a quella lanciata da Lorella contro Ascanio.

La prof di canto ha lasciato intendere che avrebbe messo contro Angelina un allievo del team Cuccarini (molto probabilmente Niveo, anche se il suo nome non è mai stato fatto in modo palese), anche se il suo reale obiettivo era quello di poter diventare la tutor della figlia di Mango.

Dopo vari minuti, la conduttrice di Amici ha proposto all'indecisa insegnante un compromesso: qualora la sfidante avesse vinto il confronto voluto da Lorella, anche lei avrebbe avuto l'opportunità di incontrarla per convincerla a scegliere lei come docente di riferimento.

Arisa ha accettato e quindi la cantautrice Angelina si è scontrata solamente con Ascanio che, per volere del giudice Carlo Di Francesco, ha avuto la peggio e quindi è stato eliminato.

I pareri del pubblico di Amici

L'eliminazione di Ascanio da Amici 22, ha spinto un bel po' di spettatori a usare i social network per protestare per le modalità con le quali è avvenuta. Un pensiero che hanno tanti fan del programma, è che se Arisa si fosse imposta mettendo in sfida anche un allievo di Lorella, molto probabilmente il rapper pugliese sarebbe ancora nella scuola.

"Boh, lui mandato via da Amici quando lì dentro c'è molto peggio", "Maria non si smentisce mai con le sue dinamiche", "Cioè hanno eliminato Ascanio e non Niveo che stona da settimane?

Io sono nera", "Come fa lui ad essere uscito? Sta cantando molto meglio di Niveo", questi sono solo alcuni dei pareri negativi che la gente ha espresso su Twitter sulla decima puntata.

La protesta del pubblico, però, è esclusivamente riferita alla persona che i professori hanno mandato in sfida immediata contro Angelina e non per l'ingresso di quest'ultima nella classe. La figlia di Mango ha convinto tutti, sia in studio che a casa, e d'ora in poi competerà con il resto dei cantanti della scuola per aggiudicarsi uno dei posti disponibili al serale.