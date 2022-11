L'uscita di scena di Federica Aversano, ha riacceso la curiosità dei fan sulla versione giovani di Uomini e donne. Visto il ritiro improvviso della napoletana, in molti si aspettano che presto venga presentata la sua sostituta, ovvero una ragazza che andrà a completare il "quartetto" di tronisti del cast. Il primo nome che è circolato per questo ambito ruolo è quello di Monica Cudia, apprezzata ex corteggiatrice di Federico Dainese.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Venerdì scorso, 4 novembre, è stata registrata una puntata di Uomini e Donne molto importante per il futuro dell'edizione 2022/2023.

Le anticipazioni che stanno circolando sul web da qualche giorno, infatti, fanno sapere che Federica Aversano ha abbandonato il programma senza fare la scelta.

La giovane ha informato il pubblico presente in studio che non ce la fa a conciliare la sua vita da mamma con quella da tronista e, non avendo trovato l'amore in due mesi di percorso, ha preferito tornare alla sua quotidianità e al figlio Luciano.

L'addio della napoletana al Trono Classico (che in queste ore è messo in dubbio da una segnalazione che la vorrebbe legata ad una persona esterna), è stato inaspettato e ha aperto le porte a diverse nuove possibilità per i prossimi appuntamenti.

Nel corso delle riprese di sabato 5/11 non è stata presentata nessuna nuova tronista, ma i telespettatori sono certi che presto qualcuno prenderà il posto di Federica sulla poltrona rossa.

Un possibile ritorno a Uomini e Donne

I fan di Uomini e Donne hanno già cominciato a fantasticare sulla persona che sostituirà Aversano nel cast del Trono Classico, e un'ipotesi piuttosto accreditata è quella che potrebbe trattarsi di una vecchia conoscenza.

Alcuni siti di Gossip, infatti, da qualche ora stanno riportando il nome di una ragazza che sarebbe tra le principali candidate al ruolo di nuova tronista.

Monica Cudia, ex corteggiatrice di Federico Dainese, sarebbe in cima alla lista di coloro che presto potrebbero rimpiazzare la 28enne che si è appena ritirata senza scegliere.

La giovane ha partecipato all'edizione 2022/2023 del dating-show per circa un mese, ma questo poco tempo è stato sufficiente affinché molti spettatori si affezionassero a lei e la richiedessero in una nuova veste.

Ancor prima che Federica lasciasse il programma, una bella fetta di pubblico si è esposta per invitare la redazione a dare un'altra possibilità alla ragazza che non è stata fortunata incontrando un tronista che ha una visione del rapporto di coppia opposta alla sua.

Attesa per le prossime anticipazioni di Uomini e Donne

Se a prendere il posto di Federica Aversano sul trono sarà davvero Monica Cudia (che in una recente intervista ha fatto sapere che accetterebbe il nuovo ruolo se le venisse proposto), si scoprirà solamente più avanti.

Le prossime registrazioni del dating-show, però, potrebbero essere decisive in questo senso. Gli autori di Uomini e Donne non dovrebbero aspettare tanto prima di presentare la ragazza che sostituirà la napoletana sulla poltrona rossa, anche perché ad oggi il cast del Trono Classico manca di un suo componente.

A cercare l'amore in tv, dunque, sono rimasti Lavinia e i due Federico, tutti e tre con frequentazioni ben avviate e non lontanissimi da una scelta finale.

Durante lo scorso weekend, poi, altri due protagonisti hanno lasciato la trasmissione ma, a differenza di Federica, l'hanno fatto per amore. Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono fidanzati e hanno deciso di viversi lontano dalle telecamere. Nel Trono Over, dunque, si è formata una nuova coppia e d'ora in avanti Maria De Filippi dovrà fare a meno di colei che è stata la "regina" indiscussa delle ultime edizioni.