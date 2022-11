La seconda stagione di Viola Come Il Mare ci sarà. A rendere nota la notizia è stato il produttore Luca Bernabei, che durate una recente intervista ha rivelato alcune anticipazioni in merito alla trama e al cast.

Intanto i fan continuano a fare ipotesi sul legame tra i personaggi interpretati da Francesca Chillemi e Can Yaman. Mentre il divo turco non ha dato segni dalla penultima puntata della serie televisiva diretta da Francesco Vicario, la ex Miss Italia si è divertita molto a leggere le teorie e le reazioni dei fan davanti alla scena finale di Viola come il mare.

Viola come il mare, il messaggio di Francesca Chillemi ai suoi fan

L’ultima puntata della prima stagione di Viola Come Il Mare è stata trasmessa venerdì 4 novembre su Canale 5 ed è stata commentata, oltre dai fan, anche dagli attori che hanno fatto parte di questa fiction evento. L'unico che non si è fatto sentire è Can Yaman, l’interprete dell’ispettore capo Francesco Demir. Molto probabilmente il divo turco non è riuscito a trovare un po’ di tempo per commentare il finale di stagione dello sceneggiato targato Mediaset per via delle riprese della sua prossima serie televisiva intitolata El Turco.

Parlando dell’ultima puntata della fiction diretta da Francesco Vicario, i protagonisti Viola e Francesco finalmente hanno aperto i loro cuori e proprio durante un bacio, sono stati interrotti da una telefonata di Turi, il gregario dell’ispettore capo Demir.

Al termine della telefonata, Viola ha invitato il suo amato in cucina e Francesco, nel vedere che lei si è messa ai fornelli per lui, ha inventato una scusa per svignarsela, segno che non era ancora pronto per una relazione seria e duratura.

Alcuni fan hanno espresso un certo dispiacere davanti a queste scene e si sono sfogati sui social.

Francesca Chillemi, molto divertita da questa situazione, ha pubblicato un brevissimo video nelle sue Instagram Storie, spiegando: ‘Non è giusto che voi ve la prendiate con le sceneggiatrici perché in realtà la colpa è di una sola persona: Turi. Quindi, prendetevela con lui’

Le ipotesi dei fan fanno divertire Francesca Chillemi: 'Siete geniali'

A deludere gli appassionati di Viola come il mare è stata proprio la scena finale, ovvero la telefonata tra Sonia, madre di Francesco Demir, e la giornalista.

Nel dettaglio, la madre dell’ispettore capo Demir ha fatto capire a Viola di avere urgenza di parlarle del vero padre di Francesco. Poi la telecamera ha spostato l’inquadratura verso la foto che la madre di Francesco teneva in una mano. Si tratta di un uomo che la donna aveva conosciuto quando era giovane.

I telespettatori si sono accorti che quell’uomo è lo stesso che Viola sta cercando da un po’ di tempo. Alcuni dei fan di Viola come il mare hanno sparato ogni tipo di ipotesi: c'è chi si è rassegnato all’idea che i due protagonisti siano fratellastri e che, grazie a Francesco, Viola potrebbe guarire dalla sua malattia. C’è anche chi ha ipotizzato che il soggetto che si vede nella foto custodita dalle due donne sia il padre di Francesco e che l’uomo che lui ha ucciso da giovane potrebbe essere il padre di Viola.

Davanti a queste teorie, Francesca Chillemi si è messa a ridere a crepapelle: ‘Sto leggendo i vostri commenti e mi fate tanto ridere. Sì, lo so, il finale. Che finale, però, voi siete geniali!’

Anticipazioni viola come il mare 2: parla il produttore

Intanto il produttore Luca Bernabei ha confermato che Viola come il mare avrà un seguito e che la storia principale della seconda stagione è pronta. Ha aggiunto di essere molto felice di avere tra i writer anche Silvia Leuzzi: ‘È una donna intelligente e sta facendo una grande carriera’.

Parlando della seconda stagione della serie, Bernadei ha rivelato che sarà composta da 12 episodi da 50 minuti ciascuno e che le riprese partiranno nella primavera o estate del 2023, questo significa che la seconda stagione andrà in onda probabilmente nell’autunno inoltrato del 2023 o nella primavera del 2024.

Il produttore ha confermato che nella nuova stagione ci saranno Francesca Chillemi e Can Yaman e che al cast si aggiungeranno nuovi personaggi, che da una parte metteranno in crisi la giornalista di cronaca nera e dall’altra l’aiuteranno a percorrere la giusta via. ‘Non mancheranno i nuovi antagonisti sentimentali’, ha concluso Luca Bernabei.