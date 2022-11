Nella serata di sabato 5 novembre gli autori del Grande Fratello Vip7 hanno organizzato una festa a tema. In particolare alcuni concorrenti si sono divertiti a fare il karaoke, ma qualcosa a un certo punto è andato storto: Patrizia Rossetti non ha gradito un commento fatto sul suo conto da Charlie Gnocchi e i due hanno discusso.

I motivi della discussione

Durante la festa del sabato sera, i partecipanti si sono lasciati andare con diversi canti con il karaoke. A un certo punto Charlie ha chiamato Patrizia per cantare una canzone di Ligabue. Sebbene la donna abbia ammesso di non conoscere il testo, il coinquilino ha insistito per farla cantare.

Davanti al rifiuto di Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi ha affermato: "Ma allora sei una testa vuota".

Tale commento da parte dello speaker radiofonico ha mandato su tutte le furie la concorrente. Parlando con Wilma Goich, poco dopo, Rossetti ha criticato duramente l'atteggiamento di Gnocchi: "Mi dice che sono una testa vuota. Ma siamo impazziti? No, ma io ti tiro una padellata in testa".

Patrizia contro Charlie: lei rifiuta un abbraccio

Poco dopo lo sfogo con Wilma, Patrizia ha avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con Charlie. La donna ha redarguito il coinquilino per l'atteggiamento avuto nei suoi confronti: "A me testa vuota non me lo dici".

In seguito Charlie Gnocchi si è trovato in salotto con Patrizia Rossetti e ha cercato di abbracciarla per porre fine alla discussione avuta in precedenza.

La 63enne però ha rifiutato, affermando: "Non mi abbracciare adesso. Non ti abbraccio neanche morta".

Il commento di alcuni utenti sui social

La discussione fra Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi non è passata inosservata sul web. In particolare, su Twitter, qualche utente ha ironizzato sulla lite per futili motivi: "Mi fa volare", affermando di aver riso molto per il modo in cui Patrizia si è arrabbiata.

Un telespettatore ha sostenuto che Patrizia sia un concorrente è da salvare all'interno della casa del GFVip7 poiché riesce a creare dinamiche dal nulla.

Tuttavia, tra i vari commenti c'è anche chi ha trovato esagerata la reazione di Patrizia Rossetti: "Ha rotto, perché lei può offendere tutti mentre gli altri no". Mentre qualcun altro ha sostenuto che Patrizia starebbe diventando arrogante nei confronti di alcuni suoi coinquilini: "Urla sempre, soprattutto quando beve qualche bicchiere di vino di troppo".