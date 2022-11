Venerdì 4 novembre è andata in onda l'ultima puntata di Viola come il mare. Mentre la sceneggiatrice Elena Bucaccio ha svelato a Fanpage che la seconda stagione è già stata scritta e riserva nuovi colpi di scena, alcuni fan si sono scatenati su Twitter per esprimere il loro disappunto per il finale aperto, e che ha lasciato intendere che molto probabilmente il padre della giornalista Viola Vitale e dell'ispettore Francesco Demir siano la stessa persona. "Fratello e sorella???", si sono chiesti immediatamente i telespettatori parlando dei due protagonisti.

Così mentre molti si aspettavano un bacio èer suggellare l'inizio di una relazione, una fotografia e una frase della madre del poliziotto rimescolano le carte, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Il finale della prima stagione

Tutto si sarebbero aspettato i telespettatori di Viola come il mare, ma non certo di scoprire che Demir e Viola hanno un legame di sangue. Certo, non vi è alcuna conferma che effettivamente i due protagonisti della serie, firmata Lux Vide, siano fratello e sorella ma tutti gli indizi, almeno quelli forniti sul finale della prima stagione, sembrano condurre verso questa tesi. Il mormorio che si è levato sui social durante l'ultima puntata per via dell'assenza di un bacio tra Francesco, Can Yaman, e Viola, Francesca Chillemi, è diventato ancora più forte nelle ultime scene.

Il motivo è presto detto. Sonia, la madre di Francesco, nelle battute finali della fiction informa Viola di essere di ritorno a Palermo in quanto vuole dare al figlio dei dettagli in merito al padre. A catturare l'attenzione del pubblico è la foto che la donna stringe tra le mani, la stessa che il prete ha dato alla giornalista e che raffigurerebbe suo padre.

Si tratta quindi delle stesso uomo?

I telespettatori si scatenano su Twitter

"Non è possibile riscrivete la trama avete toppato", ha scritto un utente sui social. "In che senso hanno lo stesso padre? Ditemi che è uno scherzo, perché io li voglio insieme", ha fatto eco un altro utente. Insomma, sui social si è scatenato un putiferio.

C'è da dire però che altri hanno avanzato l'ipotesi secondo cui la morte dei due uomini sia il collegamento da tenere in considerazione.

Sta di fatto che non vi è una risposta definitiva: solo la seconda stagione potrà risolvere l'enigma e far mettere l'anima in pace al pubblico. Fino ad allora tutte le ipotesi restano tali.