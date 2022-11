Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Viola come il mare, nella sesta ed ultima puntata che andrà in onda questa sera venerdì 4 novembre alle 21:25 in prima serata su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

In particolare, Viola sarà delusa dall'incontro con suo padre e vorrà lasciare Palermo e la redazione giornalistica presso la quale lavora. Poi però Vitale si appassionerà di fronte al caso della scomparsa di una ragazza e quindi deciderà di rimandare la partenza.

Viola vorrà lasciare Palermo

Nel finale di stagione di questa sera della serie televisiva con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, la giornalista Viola Vitale dovrà superare la delusione del suo incontro con suo padre, cioè Don Andrea.

Nel frattempo, la ragazza dopo quanto successo deciderà di lasciare Palermo e quindi dovrà dare le dimissioni dalla testata giornalista presso la quale lavora. Poi però la protagonista si appassionerà al caso di un uomo alla ricerca disperata di sua figlia e per questo motivo Viola rimanderà la partenza. Inoltre, dopo le prime indagini si scoprirà che la ragazza scomparsa, potrebbe avere in qualche modo un legame con Farah.

Demir vorrà scovare la talpa in commissariato

Vitale però nonostante questa distrazione lavorativa, continuerà a ripensare al rifiuto che ha ricevuto da suo padre. Infatti, la giornalista sarà proprio tormentata da questa questione di Don Andrea e per lo sconforto deciderà di lasciarsi aiutare da alcuni farmaci. Purtroppo per la ragazza questa scelta nei medicinali avrà degli effetti collaterali che porteranno Vitale a fare un incontro che non avrebbe dovuto fare.

Nel mentre, Demir si impegnerà al massimo per riuscire a scovare la talpa, in quanto l'uomo sarà convinto che questa spia agisca alle sue spalle in commissariato. Poi però ad un certo punto, il protagonista verrà distratto da un altro pensiero che si insinuerà nella sua mente.

Riassunto quinta puntata Viola come il mare

Invece, nella quinta puntata della Serie TV Viola come il Mare, Viola lascerà Raniero perché capirà che il ragazzo non è l'uomo della sua vita.

Intanto, Demir si sentirà colpevole per la morte di Farah.

Nel frattempo a Palermo tornerà la madre di Francesco e in questa circostanza la giornalista scoprirà che la madre del suo vicino di casa è una donna molto ricca che però ha un segreto da nascondere a suo figlio. Infatti, proprio a causa di ciò, Demir non avrà un buon rapporto con la mamma.

Poco dopo, Vitale riuscirà finalmente a mettersi in contatto con il padre, ma purtroppo per la ragazza l'incontro sarà negativo, in quanto il padre è un prete e non ne vorrà sapere di lei.