Il 7 dicembre Maria De Filippi ha di fatto dato un'anticipazione sulla ventiduesima edizione di Amici. Prima di mostrare ai ragazzi le classifiche generali (generate dai voti che hanno ottenuto nelle prime 11 gare dell'anno) la presentatrice ha infatti fatto sapere che il serale è molto vicino: il percorso all'interno della scuola, infatti, è a metà del suo svolgimento e attorno a marzo 2023 comincerà la fase in prime time.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

La parte iniziale del daytime di Amici di mercoledì 7 dicembre è stata dedicata alle classifiche generali di canto e ballo dopo 11 gare.

Angelina è risultata la cantante con la media più alta, mentre Niveo il "peggiore"; per quanto riguarda la categoria danza, Isobel ha conquistato il primo posto, mentre Ludovica e Samuel erano ultimi a pari merito.

Nel mostrare il risultato delle competizioni alle quali hanno partecipato da metà settembre ad oggi, Maria De Filippi ha fatto sapere: "Siamo arrivati al giro di boa per il serale".

La presentatrice di Canale 5, dunque, ha informato sia gli allievi che il pubblico a casa che non manca molto all'inizio della fase più importante del talent-show, ovvero quella che viene trasmessa in prima serata e solitamente di sabato.

Stando alle ultime indiscrezioni, il prime time di Amici dovrebbe esordire attorno alla metà di marzo prossimo per un totale di 8 o 9 appuntamenti.

Eliminazione in arrivo ad Amici

Del serale di Amici 22, però, si sa ancora pochissimo, se non che dovrebbe iniziare a marzo e che la giuria potrebbe cambiare in alcuni suoi componenti: Stefano De Martino, ad esempio, non dovrebbe essere riconfermato a causa di altri impegni di lavoro in Rai.

I ragazzi, però, attualmente devono concentrarsi sul portare a termine il percorso di studi che porterà alcuni di loro alla conquista della maglia dorata che gli varrà come pass per il prime time.

Attorno alla fine di gennaio, infatti, dovrebbero iniziare gli esami per l'accesso alla prossima fase dei titolari che riusciranno a riconfermarsi fino ad allora.

Chi sicuramente non avrà questa possibilità, è la ballerina Ludovica Grimaldi che è stata eliminata nel corso della 13° registrazione (la puntata andrà in onda su Canale 5 l'11 dicembre) e a deciderlo è stato il suo professore Emanuel Lo.

Gli spoiler sulla prossima puntata di Amici

Sempre nel corso del daytime di Amici del 7 dicembre, è stata data un'anticipazione sullo speciale di domenica 11. La maestra Celentano, infatti, ha chiesto alla produzione di abolire il banco del pubblico dalle opzioni che i ballerini hanno come "salvezza" in caso di eliminazione.

Questa proposta è stata accettata, e infatti Ludovica non potrà evitare l'addio alla scuola dopo che Emanuel Lo voterà per la sua esclusione. Il professore ha concordato con la collega Alessandra nel mandare via il talento che si sarebbe piazzato all'ultimo posto nella classifica generale generata dai voti delle 12 gare realizzate fino ad oggi. L'unico contrario, era Raimondo Todaro ma il suo parere non serviva perché a rischiare non c'era un membro della sua squadra.

Per questa settimana, infine, i cantanti si sono salvati dall'eliminazione diretta: se Cuccarini, Zerbi e Arisa l'avessero pensata come i tre della commissione di danza, ad andare a casa sarebbe stato Niveo. Il giovane si è classificato ultimo sia nella gara inediti giudicata da Emma Marrone che nella graduatoria generale. Lorella, coach del ragazzo, per ora non si è ancora espressa sul suo futuro ma nei prossimi giorni dovrà decidere se ridargli la maglia oppure no.