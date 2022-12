Edoardo Donnamaria offende Antonella al Grande Fratello Vip. Ancora una volta i due fidanzatini di questa settima edizione del reality show Mediaset si sono ritrovati ai ferri corti dopo una discussione legata al cibo.

Il giovane, volto della trasmissione "Forum", ha accusato la sua fidanzata di mangiare in maniera sregolata, tanto da definirla "un animale", scatenando polemiche tra i fan social della trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Edoardo Donnamaria offende Antonella al Grande Fratello Vip (Video)

Il rapporto tra Antonella ed Edoardo continua a essere al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip 7 e nel corso delle ultime ore c'è stata l'ennesima discussione.

Edoardo ha bacchettato la sua fidanzata per essersi concessa qualche biscotto di troppo dopo che, nel corso degli ultimi giorni, aveva promesso che si sarebbe impegnata a seguire un'alimentazione sana, evitando completamente gli sgarri.

"Devi imparare a non mangiare come un animale. Dopo la pasta non ti puoi mangiare il pancarré con la marmellata", ha sbottato Edoardo, che non si è fatto problemi a bacchettare e offendere la sua fidanzata all'interno della casa di Cinecittà.

Nikita: “Prova ad allenarti sul tapis roulant”

Antonella: “Dopo vado sul tapis roulant”

Edoardo.D: “No Antonè devi imparare a non mangiare come un animale...”



E POI QUELLA CHE HA ESAGERATO È NIKITA? MA DAI PER FAVORE #gfvip #nikiterspic.twitter.com/mRG6sTAV4f — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 7, 2022

Antonella si 'difende' dopo l'offesa di Edoardo al GF Vip

"Ma forse oggi è un po' uno sfizio, perché sono tre giorni che sto mangiando seriamente.

Poi riprenderò l'allenamento", ha replicato Antonella, che ha provato così a giustificarsi dopo essere stata offesa dal fidanzato.

Sta di fatto che questo modo di fare decisamente offensivo di Edoardo, nei confronti di Antonella Fiordelisi, non è piaciuto al pubblico social che segue e commenta le vicende dei concorrenti 24 ore su 24 sui social.

In tanti hanno puntato il dito contro il volto della trasmissione "Forum", sostenendo che abbia esagerato nei confronti della fidanzata.

"Questa è una coppia tossica", ha scritto un utente dopo aver visto la scena "incriminata" che ha scatenato accese polemiche sui social.

La nuova puntata serale del GF Vip prevista il 10 dicembre su Canale 5

In attesa di scoprire se questa discussione avrà dei risvolti tra i due fidanzati nel corso delle prossime ore, cresce l'attesa per la messa in onda della prossima puntata serale del GF Vip, in onda eccezionalmente di sabato sera.

Il Gf Vip passerà al sabato il 10 e il 17 dicembre, infatti, Mediaset ha scelto di tornare a puntare sulla doppia puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La messa in onda è in programma in prime time dalle 21:30 circa e questo vuol dire che il GF Vip dovrà vedersela contro i Mondiali di calcio 2022 e Ballando con le stelle, in onda entrambi su Rai 1.