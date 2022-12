Sono passati circa tre mesi da quando è iniziata la ventiduesima edizione di Amici, e i fan sono ancora in attesa del ritorno in studio di uno dei talenti dell'anno scorso che ha avuto più successo. Però Maria De Filippi continua a non ospitare LDA nonostante abbia vari nuovi brani da promuovere (soprattutto uno in duetto con Albe) e si dice che il ragazzo non sarebbe neppure nel cast di Capodanno in musica di Canale 5 proprio su richiesta della conduttrice. Il cantante però, a febbraio parteciperà al Festival di Sanremo e il 31 dicembre potrebbe essere invitato da Amadeus a L'anno che verrà su Rai 1.

Aggiornamenti sul talento di Amici

Le anticipazioni del 14° speciale di Amici (che è stato registrato il 13 dicembre), hanno smentito un rumor che circolava in rete nei giorni scorsi: LDA non sarà ospite della puntata che sarà trasmessa in tv domenica 18.

Sono passate settimane da quando Luca D'Alessio ha pubblicato il nuovo inedito "Cado", cantato in duetto con Albe, ma Maria De Filippi non l'ha mai invitato a presentarlo negli studi dove la sua carriera musicale è cominciata.

I fan del talent-show continuano a chiedersi cosa ci sia dietro a questa presunta chiusura della conduttrice che con altri allievi della scorsa edizione si è comportata diversamente: Luigi Strangis e Alex Wyse, per esempio, hanno avuto varie occasioni per promuovere sia i loro singoli che gli album che sono usciti sul mercato in autunno.

I retroscena sul rapporto post Amici

Un rumor che sembra farsi sempre più insistente in rete, sostiene che tra Maria e LDA si sarebbe rotto qualcosa la scorsa primavera, quando il ragazzo è stato chiamato a scegliere la casa discografia che l'avrebbe seguito all'inizio della sua carriera.

A differenza di Luigi e Alex che si sono fidati dalla 21Co (nuova etichetta fondata da Giordana Angi, Mattia Briga e alcuni membri della produzione di Amici), Luca ha preferito affidarsi alla Sony.

Questa scelta sarebbe stata determinante nel rapporto tra De Filippi e il figlio di Gigi D'Alessio, tanto che da quel momento in poi lui non è più apparso in nessuna trasmissione della presentatrice.

Il giovane non figura neppure nel cast di Capodanno in musica, lo show che andrà in onda su Canale 5 e al quale parteciperanno molti ex alunni della scuola più famosa d'Italia.

Anche in questo caso, si dice che ci sarebbe lo "zampino" di Maria dietro al mancato invito al cantautore che il prossimo febbraio si esibirà sul palco dell'Ariston.

La risposta del cantante di Amici

Se le porte di Canale 5 sembrerebbero chiuse, per LDA potrebbero aprirsi quelle di Rai 1: alcuni siti ipotizzano che il ragazzo potrebbe partecipare a L'anno che verrà, lo show che Amadeus condurrà il 31 dicembre. Una notizia certa, è che Luca è uno dei Big della prossima edizione del Festival di Sanremo: il giovane è l'unico ex allievo di Amici ad essere stato scelto per la competizione che si terrà dal 7 all'11 febbraio 2023.

A chi l'ha criticato dicendo che è rientrato nel cast della kermesse canora solamente perché è il figlio di Gigi D'Alessio (quindi gli è stato dato del raccomandato), il cantautore ha risposto che si tratta solo di gente invidiosa alla quale lui non intende dare alcuna importanza.

Sui mancati inviti ad Amici, invece, LDA non si è mai esposto, ma resta un dato di fatto che fino ad oggi Maria non l'ha mai ospitato per presentare una nuova canzone.

Il talent-show, inoltre, sta per andare in vacanza: quello che andrà in onda il 18/12 sarà l'ultimo speciale di Amici dell'anno, mentre i daytime faranno compagnia al pubblico fino a venerdì 23 dicembre. La trasmissione riprenderà regolarmente all'inizio di gennaio.