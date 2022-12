Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre, ci saranno importanti colpi di scena e novità per la famiglia Colombo. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che, grazie a Gemma, Zanatta riaccoglierà a casa Ezio e la coppia riprenderà la convivenza. Nel frattempo, Gloria assisterà da spettatrice a quanto accadrà e sarà perplessa per la scelta di suo marito e della sua compagna.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 23/12: Gemma parla con don Saverio di Ezio e Veronica

Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 13 dicembre, Gemma ha assistito a una lite fra Gloria Moreau e sua madre e, a quel punto, ha informato Stefania di quanto accaduto. Vedendo la sua famiglia sgretolarsi, nei prossimi episodi della fiction di Rai 1, la cavallerizza tenterà di fare luce su quanto sta accadendo. In un primo momento, la giovane Zanatta scoprirà da don Saverio, che Ezio sarebbe già potuto tornare a casa a vivere con lei e sua madre. A quel punto, la Venere capirà che Veronica non è stata sincera con lei, non avendole rivelato tutta la verità.

Il Paradiso delle signore, puntate al 23/12: Ezio si confronta con Gloria, Gemma dà consigli a Veronica

Nel frattempo, nelle puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda fino al 23 dicembre, Ezio e Gloria avranno un confronto. Colombo e Moreau dovranno stabilire i dettagli del loro rapporto. Nei recenti episodi della fiction di Rai 1, i genitori di Stefania erano diventati soci in affari, perché la capo commessa del negozio di moda aveva deciso di supportare suo marito, prestandogli i soldi necessari, per aprire la sua azienda.

A quel punto, Ezio e Gloria dovranno anche capire come gestire, in pubblico, il loro rapporto.

Il Paradiso delle signore, episodi al 23/12: Veronica ed Ezio tornano a vivere insieme, Gloria è agitata

Grazie ai consigli di Gemma, Veronica prenderà una decisione inaspettata. Dopo periodi di crisi e liti, Zanatta deciderà di dare fiducia al suo fidanzato e, pertanto, riaprirà la porta di casa al compagno.

La coppia, pertanto, tornerà a convivere e a casa Colombo ci sarà una tregua e un periodo di calma. Purtroppo, però, le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che Gloria non prenderà bene la decisione di suo marito. Le indiscrezioni forniscono dettagli in più sullo stato d'animo della mamma di Stefania, che sarà agitata e perplessa, per la scelta di Ezio di tornare a vivere con Veronica. Al momento, però, non è chiaro se Moreau si opporrà in qualche modo o se ostacolerà i piani dei due fidanzati o se riuscirà a farsi da parte.