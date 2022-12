Interessanti colpi di scena avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Beautiful trasmesse a dicembre su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato annunciano che Quinn Fuller (Rena Sofer) spezzerà il cuore di Carter Walton su ordine di Eric Forrester. Una delusione d'amore che porterà l'avvocato ad aprire le porte a nuovi amori.

Beautiful, anticipazioni: Eric chiede alla moglie di allontanarsi dall'amante

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse nel mese di dicembre sui teleschermi di Canale 5, segnalano una svolta nel triangolo amoroso formato da Eric, Quinn e Carter.

Scendendo nei dettagli, il capostipite dei Forrester prenderà una decisione importante quando il segreto che lo lega a sua moglie verrà scoperto da Ridge e Katie. L'uomo, infatti, si pentirà di aver accettato che l'avvocato avesse incontri amorosi con la creatrice di gioielli. Per questa ragione, Eric chiederà alla madre di Wyatt di allontanarsi per sempre dal suo amante. Fuller, a questo punto, accetterà la decisione di suo marito, nonostante provi dei veri sentimenti nei confronti di Carter. Nonostante questo, la donna e il padre di Ridge appariranno volonterosi di recuperare le sorti delle loro nozze.

Quinn annulla l'accordo con Carter

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse a dicembre in prima visione tv, Quinn si recherà da Carter per comunicargli di aver deciso di annullare il loro accordo su richiesta di Eric.

Ed ecco, che l'avvocato le farà una controproposta del tutto inaspettata. Walton le suggerirà di scappare insieme a lui in un luogo lontano per vivere il loro amore alla luce del sole. Un gesto che porterebbe entrambi a prendere le distanze dalla Forrester Creations, a cui devono il loro successo professionale. Per questo motivo, la creatrice di gioielli apparirà molto combattuta sul da fari, se poi decidesse di chiudere per sempre la storia con l'aitante avvocato.

L'avvocato inizia a guardare con occhi diversi Katie

Poche ore dopo, Katie si recherà a trovare Carter dopo essere stata protagonista di un incontro difficile con Bill. Qui, la sorella di Brooke inizierà a inveire contro l'avvocato per quello che ha fatto contro Eric. Tuttavia, Logan capirà che i sentimenti provati a Walton per la creatrice di gioielli sono sinceri dopo averlo visto struggersi per amore.

In questo frangente, la madre di Will crederà che Carter sia una nuova vittima di Quinn, arrivando a darle la colpa dell'intera situazione. Una delusione d'amore che porterà il migliore amico di Ridge a guardare con occhi diversi Katie. Dall'altra parte, quest'ultima inizierà a nutrire una tenera simpatia per il giovane.