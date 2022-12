Il daytime di Amici che è andato in onda il 14 dicembre, ha aggiornato il pubblico su una simpatia che sembra stia nascendo tra due allievi della scuola. Durante una gara alla quale hanno partecipato, Gianmarco e Isobel si sono mostrati complici e affiatati: gli sguardi e le battute tra i ballerini non sono sfuggiti ai fan che ora sognano in grande. Anche se il titolare del team Celentano è fidanzato con la collega Megan, in tanti sperano che possa legarsi alla danzatrice australiana con la quale non fa altro che scherzare anche sui social network.

Aggiornamenti sugli amori di Amici

Quella tra Gianmarco e Megan, è una delle tante storie d'amore che sono nate nella casetta di Amici da settembre ad oggi: i due si sono avvicinati pian piano e, nonostante l'iniziale scetticismo del giovane nel volere una relazione seria, ora sembra abbiano trovato un bell'equilibrio.

A minare la serenità di questa coppia, però, pare sia una delle ultime allieve che sono entrate nella scuola: la brava e bella Isobel.

Chi ha dato un'occhiata al daytime del talent-show di mercoledì 14 dicembre, ha notato che tra Pretelli e l'australiana c'è un feeling molto forte, una sintonia che si manifesta con abbracci, scherzi, battute e sguardi di complicità.

Mentre la ragazza si esibiva per la conquista di un premio, Gianmarco non ha potuto fare a meno di alzarsi in piedi e avvicinarsi a lei in modo ammiccante: questa scena non è passata inosservata e c'è già chi vorrebbe che i due fossero più che amici.

Le anticipazioni sull'ultimo speciale di Amici

"Io Gianmarco lo capisco molto bene", "Ma Isobel e Gianmarco?", "Mi è partita la ship per loro", questi sono alcuni dei commenti che i fan di Amici hanno fatto su Twitter dopo aver visto le ripetute interazioni tra i ballerini nel pomeridiano di oggi.

A suscitare l'ilarità del web, però, è stato un suggerimento che una spettatrice ha dato all'allievo dopo averlo visto "flirtare" con la collega australiana su Canale 5.

"Gianmarco ascoltami, molla Megan per Isobel. Noi ci crediamo", ha scritto una ragazza sui social network raccogliendo parecchi consensi.

Insomma, la sintonia che c'è tra i due danzatori del team Celentano piace a gran parte del pubblico e non è detto che durante le vacanze possa davvero accadere qualcosa all'interno della casa.

I titolari di Amici, infatti, ieri hanno registrato l'ultimo speciale dell'anno (i daytime andranno avanti fino al 23 dicembre), quindi fino all'inizio di gennaio dovranno vivere tutti insieme, trascorrendo da "reclusi" anche le feste di Natale e Capodanno.

L'alunna di Amici a rischio eliminazione

Il feeling tra il suo fidanzato Gianmarco e Isobel, potrebbe non essere l'unico problema che Megan dovrà affrontare da qui alle prossime settimane.

Le anticipazioni della puntata di Amici che andrà in onda il 18 dicembre , fanno sapere che Emanuel Lo ha avvisato Rita e Megan che sarebbero in bilico, infatti, dopo le vacanze, il prof potrebbe metterle in sfida con Vanessa, una ballerina hip-hop che ha notato ai casting e che gli piacerebbe avere in squadra.

Anche Raimondo Todaro ha presentato agli allievi Aurora, una danzatrice di latinoamericano che vorrebbe nel suo team: tra le opzioni che il professore sta valutando, ci sono sia la sostituzione di Samuel che una sfida per Gianmarco.

Lorella Cuccarini, invece, ha accolto nella scuola Valeria, una cantautrice che ha visto ai provini e che a gennaio potrebbe "arruolare" nel suo gruppo di talenti: l'insegnante ha precisato che l'unico che al momento potrebbe sostituire, è Niveo (ancora ultimo in classifica al termine della gara giudicata da Annalisa, Stash e Enrico Nigiotti).

Le tre aspiranti allieve vivranno in casetta per tutto il periodo delle feste e nel primo speciale del 2023 scopriranno se diventeranno titolari oppure no.