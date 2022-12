Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda dal 12 al 17 dicembre 2022 su Cananle 5, annunciano che Deacon Sharpe tornerà a Los Angeles. Il padre naturale di Hope uscirà dal carcere e la ragazza lo inviterà a raggiungerla allo chalet, dove Liam, Brooke e Ridge cercheranno di convincerla a stare alla larga da lui. Deacon, in seguito, si imbatterà per caso in Sheila, mentre Thomas comincerà a essere interessato a Paris.

Thomas comincia a interessarsi a Paris: anticipazioni Beautiful

Anche le nuove puntate di Beautiful, in onda nella settimana sino al 17 dicembre, riserveranno molti colpi di scena al pubblico di Canale 5.

Dalle anticipazioni si viene a sapere che Thomas rimarrà affascinato dall'esibizione di Paris. La ragazza canterà l'inno nazionale nel corso della partita dei Dodgers che verrà trasmessa in tv. Proprio Thomas, che in quel momento sarà in compagnia di Steffy, non nasconderà di essere rimasto colpito dalla bravura e dalla bellezza di Paris. Steffy si augurerà che il fratello abbia finalmente messo da parte la sua ossessione per Hope e che trovi finalmente Lea ragazza giusta per lui. Sarà proprio Paris quella ragazza?

Deacon Sharpe si presenta a casa di Hope: trame fino al 17 dicembre

Acasa di Hope starà per accadere qualcosa di imprevisto. Allo chalet giungeranno Brooke e Ridge, invitati proprio da Hope, ma la giovane Logan ha invitato anche qualcun altro.

Si tratta di Deacon Sharpe, il suo padre naturale. Deacon è uscito dal carcere e è fatto ritorno a Los Angeles. Si scoprirà che in tutti gli anni passati in prigione, lui e Hope si sono tenuti in contatto. Hope sembrerà disposta a voler concedere una chance al padre, mentre Liam, Brooke e Ridge cercheranno di convincerla a non farlo, in quanto riterranno Deacon un criminale.

Deacon si incontra con Sheila: nuova alleanza in Beautiful?

Nel corso dei nuovi episodi di Beautiful saranno soprattutto Ridge e Brooke i più sconvolti dal ritorno di Deacon. Quest'ultimo cercherà di fargli capire di essere un uomo diverso, ma le sue parole non serviranno a convincerli. Alla fine Deacon se ne andrà dallo chalet, visto che avrà tutti contro.

Ironia della sorte, poco dopo incontrerà Sheila Carter. La donna approfitterà della situazione, visto che entrambi sono accomunati dallo stesso problema: quello di non poter frequentare i rispettivi figli. Per questo Sheila gli chiederà di allearsi contro i Forrester. Deacon sarà riluttante, ma cederà alla proposta. Beautiful va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40.