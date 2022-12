Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di dicembre 2022. Le novità riguarderanno in primis l'assetto del pomeriggio, dove ci sarà spazio per un vero e proprio stravolgimento.

Barbara d'Urso, ad esempio, risulta sospesa con la sua seguitissima trasmissione Pomeriggio 5 e nel corso della settimana la stessa sorte toccherà anche a Uomini e donne.

Per Amici 2022, invece, è previsto un cambio orario nel palinsesto pomeridiano con la consueta striscia del daytime che tutti i giorni tiene compagnia al pubblico.

Barbara d'Urso sospesa in daytime: cambio programmazione Mediaset dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset prenderà il via da lunedì 19 dicembre 2022, con la sospensione in daytime di Pomeriggio 5.

Gli spettatori del talk show feriale condotto da Barbara D'Urso che, alle 17.25 si collegheranno sulla rete ammiraglia Mediaset per seguire il nuovo appuntamento in diretta, resteranno profondamente delusi.

Da questo pomeriggio, infatti, la trasmissione lascerà via libera a La Vita in diretta, il talk show competitor di Rai 1 condotto da Alberto Matano, che sarà in onda in solitaria in quella fascia oraria.

Su Canale 5, a partire da oggi e nei giorni a seguire, la fascia oraria del tardo pomeriggio sarà occupato da fiction in replica e film natalizi che terranno compagnia al pubblico fino a gennaio.

Quando ritorna Barbara d'Urso su Canale 5: cambio programmazione Mediaset

Ma quando tornerà l'appuntamento con Pomeriggio 5? Barbara d'Urso ritroverà il suo affezionatissimo pubblico a partire da lunedì 9 gennaio 2023, giorno in cui è prevista la prima puntata del nuovo anno di programmazione del talk show che mescola attualità, cronaca e spettacolo.

Un appuntamento imperdibile per i numerosi fan di Barbara d'Urso che, quest'anno, probabilmente non avranno modo di ritrovarla in prime time, dato che non sono previste ulteriori trasmissioni per la conduttrice partenopea nel corso del 2023.

Amici 2022 si sposta: cambio programmazione Mediaset dicembre

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset per dicembre riguarderà da vicino anche l'appuntamento con Uomini e donne, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, che risulta sospeso dal 22 dicembre in poi.

Al posto della trasmissione, però, nelle giornate del 22 e 23 dicembre 2022, andrà in onda il daytime di Amici di Maria De Filippi, che occuperà così la fascia oraria che va dalle 14.45 alle 15:15 eccezionalmente nelle giornate di giovedì e venerdì pomeriggio.

Dal 26 dicembre in poi, invece, l'appuntamento con il talent show di Maria De Filippi sarà sospeso e tornerà di nuovo in onda da gennaio.

Capodanno in musica il 31 dicembre in prime time su Canale 5

Per la prima serata del 31 dicembre, invece, Canale 5 tornerà a puntare su un grande concerto dal vivo che terrà compagnia al pubblico fino all'arrivo del nuovo anno.

Trattasi di Capodanno in musica, lo show di fine anno che sarà condotto da Federica Panicucci, in onda in diretta live da Genova.

Tanti gli artisti che, nel corso della lunga serata saliranno sul palco e tra questi figura anche Riccardo Fogli, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. La sua partecipazione, però, non è durata a lungo dato che il cantante è stato squalificato a meno di 24 ore dal suo arrivo, dopo aver pronunciato una bestemmia.

Sul palco dello show di fine anno trasmesso su Canale 5, ci sarà anche Luigi Strangis, il vincitore della passata edizione di Amici.