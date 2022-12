Proseguono gli appuntamenti con Amici di Maria De Filippi, in onda ogni domenica su Canale 5 a partire dalle 14:00. Il prossimo pomeridiano del 18 dicembre sarà l'ultimo dell'anno. Il programma riprenderà poi a partire da gennaio del 2023.

Nel corso del quattordicesimo appuntamento, gli allievi dovranno affrontare le consuete gare per dimostrare di meritare il proprio banco all'interno della scuola. Per l'occasione, faranno il loro ingresso in studio, Enrico Nigiotti, Annalisa, Stash e Fabrizio Mainini in qualità di giudici.

Gare di canto e ballo degli allievi di Amici

Durante il prossimo pomeridiano di Amici, gli allievi saranno messi a dura prova dai loro insegnanti. Per quanto riguarda i cantanti, ci saranno Enrico Nigiotti, Annalisa e Stash a giudicare le loro esibizioni, stilando la temutissima classifica. In particolare, dovranno portare in scena delle cover riarrangiate personalmente. Al primo posto si posizionerà Angelina a pari merito con Wax, seguiti da Cricca, NDG, Piccolo G, Tommy, Aaron e Federica. Per l'ennesima volta, Niveo non riuscirà a convincere i professionisti e si posizionerà all'ultimo posto. Pertanto, Rudy Zerbi esorterà la sua collega Lorella Cuccarini a prendere una drastica decisione nei confronti del suo allievo.

Tuttavia, l'insegnante annuncerà di aver già provveduto a cercare dei candidati più meritevoli e di voler valutare il da farsi.

Per ciò che concerne i ballerini, invece, saranno giudicati da Fabrizio Mainini. Al primo posto si posizionerà ancora per una volta Isobel, seguita da Ramon, Samu, Megan, Maddalena, Gianmarco, Mattia e Rita (la quale eseguirà un pezzo molto tecnico, ma non riuscirà comunque a convincere il giudice).

All'ultimo posto, invece, ci sarà di nuovo Samuel.

Una grande opportunità per gli allievi di Amici

Nel corso della prossima puntata, gli allievi di Amici avranno la possibilità di esibirsi al concerto di Elisa all'Auditorium Parco della Musica il 28 e 29 dicembre. Si tratta di un'opportunità molto importante riservata soltanto al primo di entrambe le classifiche.

Per quanto riguarda il canto, però, siccome ci sarà un pari merito tra Wax e Angelina, i due dovranno nuovamente esibirsi per lo spareggio. A giudicare le loro cover saranno i professori di entrambe le categorie, i quali preferiranno l'allieva di Cuccarini. Per quanto riguarda il ballo, invece, sarà Isobel la vincitrice del premio.

Dopo mesi dall'inizio del programma, i professori inizieranno a mettere in discussione i loro allievi. In particolare, Emanuel Lo farà entrare in studio una ragazza e la metterà a confronto con Rita e Megan. Deciderà in seguito con quale delle due dovrà scontrarsi per entrare all'interno della scuola. Raimondo Todaro, invece, chiederà ad Aurora, una ballerina che conosce da tempo, di esibirsi e la metterà a confronto con Gianmarco e Samuel.

Anche lui si prenderà del tempo per decidere con quale dei due vorrà sostituirla. Tuttavia, l'allievo della maestra Celentano non prenderà affatto bene la notizia e si innervosirà molto. Lorella Cuccarini farà esibire con un suo inedito una ragazza vista ai casting.

Per volere della produzione e degli insegnanti, i tre nuovi candidati entreranno ufficialmente in casetta e avranno modo, in queste settimane, di lavorare con i vari professionisti. Così facendo, i professori potranno schiarirsi le idee.

Altre anticipazioni sulla prossima puntata di Amici

Non mancheranno i teatrini simpatici nel corso della prossima puntata di Amici. In particolare, Maria chiederà ad alcuni allievi di leggere le loro letterine per Babbo Natale.

Sceglierà Samuel, il quale chiederà di far star bene la sua famiglia, soprattutto in seguito alla recente perdita del padre; Wax che, invece, dichiarerà di volere un Natale estivo, diverso dal solito; Tommy confiderà di voler ancora credere in Babbo Natale; Angelina chiederà di avere maggiore autostima in se stessa, delle scarpe con il plateau e dei croc top; infine, Gianmarco chiederà un paio di Nike.

Mattia vincerà per la quattordicesima puntata di fila la prova Tim e avrà il diritto di esibirsi una seconda volta. Niveo sarà il vincitore della prova Marlù. Mentre Maddalena vincerà la Oreo Challenge.