Mancano poche ore alla messa in onda della ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 12 dicembre. Dopo l'esordio al sabato sera, il reality-show torna nella sua consueta collocazione del lunedì, e lo fa con una diretta ricca di spunti di discussione. Come ha anticipato Signorini pochi giorni fa, nella casa stanno per entrare due nuovi concorrenti: Riccardo Fogli e Milena Miconi sono gli unici ingressi previsti per stasera tra le mura di Cinecittà. Il ritorno di Ginevra Lamborghini, invece, è stato rimandato a data da destinarsi perché è risultata positiva al Covid e la sua ospitata non avverrà prima di una completa guarigione.

Gli argomenti del prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip

Oggi, lunedì 12 dicembre, Alfonso Signorini condurrà una nuova puntata del Grande Fratello Vip, la 22esima della settima edizione.

Le anticipazioni che circolano in rete qualche ora prima dell'inizio della diretta, riguardano soprattutto i personaggi famosi che stanno per andare a vivere tra le mura più spiate d'Italia.

Terminata la quarantena di circa sette giorni in una camera d'albergo, stasera due celebrità esordiranno nel cast del reality-show: si tratta di Riccardo Fogli (cantante ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi) e di Milena Miconi (attrice e star del Bagaglino).

Come ha precisato il presentatore in una recente intervista a Casa Chi, sono previsti vari ingressi sia prima che dopo Natale, quindi quelli che avverranno tra poche ore sono solo i primi di una lunga serie.

La situazione della protagonista del Grande Fratello Vip

Gli autori del Grande Fratello Vip, però, avevano previsto anche un altro colpo di scena per la diretta del 12 dicembre: il ritorno in casa di Ginevra Lamborghini come ospite per una settimana.

La ragazza, però, è risultata positiva al Covid all'inizio dell'isolamento in hotel (il regolamento prevede una quarantena di alcuni giorni per tutti coloro che vanno a vivere tra le mura di Cinecittà anche per un breve periodo), quindi il suo rientro slitterà.

A chi ha messo in dubbio le sue condizioni di salute (c'è chi ha sostenuto che l'ereditiera non abbia il Coronavirus, ma finga di averlo per evitare le critiche sulla sua onnipresenza nelle puntate), Lamborghini ha mostrato i referti che attestano la sua positività.

In merito al giorno in cui la giovane potrà incontrare Antonino Spinalbese (anche lui lascerà la casa per operarsi a una cisti), ancora non si sa nulla: la priorità per gli addetti ai lavori, è che la cantante guarisca completamente e poi la sua ospitata verrà riprogrammata.

Un inquilino lascia il Grande Fratello Vip

Sempre nel corso della 22esima puntata, un concorrente sarà eliminato definitivamente: sabato scorso, 10 dicembre, è stato aperto un televoto decisivo tra Charlie e Attilio. Il vip che riceverà meno voti, dovrà lasciare la casa.

Non mancheranno i faccia a faccia in seguito alle discussioni che ci sono state a Cinecittà recentemente, come quelli tra Antonella e la maggior parte degli altri inquilini (l'influencer si è scontrata con Giaele, Attilio, Daniele, Oriana e Micol): l'unico a prendere le difese di Fiordelisi, è Edoardo Donnamaria.

Anche in questa diretta ci saranno le nomination: in vista del prossimo appuntamento del 17 dicembre, un altro vip sarà eletto il preferito del pubblico, aggiudicandosi anche l'immunità dalle nuove votazioni.