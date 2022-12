Saranno puntate ricche di colpi di scena quelle della terza stagione della soap Terra Amara in onda nei prossimi mesi. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che la matrona Hunkar perderà la vita per mano di Behice che la pugnalerà per ben due volte durante un loro incontro segreto.

Ali Rahmet chiede in moglie la signora Yaman

Stanco di dover reprimere il proprio amore nei confronti di una donna che ama da più di quarant'anni, il boss Fekeli chiederà a sorpresa alla mamma di Demir di diventare sua moglie. Il padrino di Yilmaz le regalerà un anello e tornerà a casa per dare la notizia a tutta la sua famiglia.

Tutti si complimenteranno con lui, anche Yilmaz che, metterà da parte il suo rancore, e si dirà felice se il padrino desidera coronare il suo sogno d'amore. L'unica che farà il doppio gioco sarà la zia di Mujgan che, dopo essersi congratulata con il suocero della nipote, si rifugerà in camera sua e architetterà un piano ai danni della matrona.

Hunkar scopre che Behice è un'assassina

Intanto alla tenuta Yaman arriverà la telefonata del detective che la signora Hunkar aveva ingaggiato per raccogliere più informazioni possibili sulla vita di Behice a Istanbul. L'investigatore incontrerà la mamma di Demir e le consegnerà una cartellina, precisando che la zia di Mujgan è una donna molto pericolosa da cui stare alla larga.

Ignara di quello che le sta per succedere, la suocera di Zuleyha contatterà la signora Behice e le darà appuntamento alle rovine.

Behice uccide Hunkar con due pugnalate

Le due donne si incontreranno in gran segreto alle rovine, un posto lontano dalla tenuta Yaman e nascosto tra i boschi. Una volta arrivate, Hunkar affronterà Behice dicendole di essere a conoscenza del suo segreto, ovvero che in passato ha ucciso entrambi i suoi mariti.

La matrona le mostrerà la cartellina con tutta la documentazione e le ordinerà di lasciare Cukurova il prima possibile, se non vuole che tutto il paese venga a sapere chi è veramente. A quel punto, però, Behice, spaventata da quello che potrebbe succedere se Hunkar diventa la signora Fekeli, le si avvicinerà e la pugnalerà al ventre per due volte.

Assicuratasi che la donna sia morta, le toglierà i gioielli di dosso per far sembrare che sia stata rapinata da qualcuno e fuggirà via, lasciando il suo corpo senza vita a terra.

Demir trova il corpo della madre senza vita e si dispera

Intanto alla tenuta Yaman, ma anche a quella di Fekeli, tutti saranno in apprensione per la matrona, da molte ore assente da casa. Demir e Ali Rahmet uniranno le forze e insieme ai loro uomini si metteranno alla ricerca della signora Yaman. A un certo punto qualcuno troverà il foulard della matrona nei pressi delle rovine e le ricerche si concentreranno anche in quel posto. Una volta arrivato, Demir vedrà in lontananza il corpo senza vita della madre e non riuscirà a trattenere la disperazione.